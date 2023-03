« De telles personnes ne durent pas longtemps », Pete Edochie réagit au décès de son petit-fils

Le légendaire acteur nigérian Pete Edochie s’est exprimé sur la mort tragique de son petit-fils Kambilichukwu, fils ainé de l’acteur Yul Edochie, décédé tragiquement ce mercredi à la suite d’une crise.

Les réactions et les messages d’hommages continuent d’affluer à propos du décès tragique de Kambilichukwu Leo, fils aîné de l’acteur Yul Edochie. Contacté par le média nigérian Vanguard, le vétéran acteur a confirmé la mort de son petit-fils avant d’exprimer sa douleur face à une telle extrême affliction.

Le vétéran acteur de Nollywwod a déclaré que son petit-fils était un enfant remarquablement talentueux et accompli, et que sa perte était dévastatrice pour toute la famille. Il a décrit le garçon très calme, brillant et capable d’exceller dans tout ce qu’il faisait. « Kambilinachukwu est un enfant très calme, brillant et talentueux. Ce n’est pas quelqu’un que vous pouvez chevaucher facilement. Il ne se fâche pas, peu importe la situation », a déclaré Edochie.

«Il peut changer son sang-froid, mais c’était définitivement une personne très inhabituelle à bien des égards. Il était tellement accompli. Je dis toujours à mon fils que je n’aime pas que les gens excellent comme ça dans tout ce dans quoi ils sont impliqués. L’expérience m’a appris que de telles personnes ne durent pas longtemps« , a-t-il ajouté

Faut-il le rappeler, Kambilichukwu Leo est décédé le mercredi des suites d’une crise, alors qu’il jouait au ballon avec ses camarades. Transporté immédiatement à l’hôpital Mother and Child, le jeune garçon de 16 ans a été confirmé mort par les médecins.