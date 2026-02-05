De Rossi estime Genoa–Naples en Serie A difficile et physique

Le Genoa, sous la direction de Daniele De Rossi, se prépare à recevoir Naples samedi prochain au stade Ferraris, coup d’envoi prévu à 17h00 GMT. Les Rossoblu abordent ce rendez-vous avec l’ambition d’embêter un prétendant bien installé dans le haut du tableau.

Le Genoa, sous la direction de Daniele De Rossi, se prépare à recevoir Naples samedi prochain au stade Ferraris, coup d’envoi prévu à 17h00 GMT. Les Rossoblu abordent ce rendez-vous avec l’ambition d’embêter un prétendant bien installé dans le haut du tableau.

Lors du mercato, le club génois a investi pour renforcer un effectif menacé par la zone rouge, afin d’accroître ses chances de maintien. L’objectif est clair : tirer parti des nouveaux visages pour tenter de créer la surprise face à une formation napolitaine redoutable.

De Rossi a d’ores et déjà averti que la confrontation sera âpre et exigeante physiquement. Il souligne la qualité de l’adversaire, dirigé par un entraîneur parmi les plus décorés de ces dernières saisons. Malgré quelques absences dans l’effectif napolitain, l’entraîneur italien reste prudent ; l’ossature de départ de Naples demeure solide et des éléments comme McTominay ou Højlund peuvent renverser le cours d’une rencontre.

Publicité

Des renforts attendus pour peser

Parmi les recrues, Alexsandro Amorim se distingue : rapidement intégré, il a montré qu’il pouvait apporter du répondant. De Rossi met en avant son aptitude à saisir le tempo des matches et sa personnalité affirmée sur le terrain, des qualités recherchées pour animer le jeu du Genoa.

Les dirigeants et le staff espèrent que ces arrivées, conjuguées à une performance collective solide, donneront aux Rossoblu les moyens d’embarrasser Naples et, pourquoi pas, d’arracher un résultat positif au Ferraris.