De retour en Côte d’Ivoire, les 46 soldats graciés n’ont toujours pas rejoint leurs familles

Après les retrouvailles avec les familles à l’aéroport d’Abidjan samedi 07 janvier, les militaires ivoiriens sont encore isolés. Les soldats ivoiriens graciés n’ont toujours pas encore rejoint leurs familles respectives.

Samedi 07 janvier 2023, les 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis six mois ont atterri à Abidjan, accueillis par le président Alassane Ouattara lors d’une cérémonie en présence de leurs familles et de l’armée nationale. Graciés deux jours plus tôt par le président de la transition malienne, Assimi Goïta, ces soldats avaient été condamnés le 30 décembre par la justice malienne à 20 ans de réclusion criminelle pour « crimes d’attentat et de complot contre le gouvernement ».

Les 49 militaires en « réarmement moral »

Après ce retour tant attendu en Côte d’Ivoire, les 46 soldats et les trois femmes militaires, entrées avant eux, sont à Assinie, où ils sont pris en charge par des spécialistes en Réarmement Moral de l’Armée ivoirienne. « J’ai rendu visite, ce mardi 10 janvier 2023, à nos 49 héros, à Assinie, où ils sont pris en charge par nos spécialistes en Réarmement Moral de l’Armée de Côte d’Ivoire. » a déclaré le ministre d’État, ministre de la Défense de la Côte d’Ivoire, Téné Birahima Ouattara.

Samedi soir, c’est à 23h40 heure locale, que l’avion militaire qui transportait les 46 soldats ivoiriens a atterri à l’aéroport d’Abidjan. A leur descente, chaque militaire a été accueilli par le président ivoirien Alassane Ouattara en personne. La remise en liberté de ces 49 soldats vient soulager toutes les parties prenantes et contribue au renforcement de la cohésion entre le Mali et la Côte d’Ivoire.