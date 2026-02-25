De nouvelles photos de l’appartement parisien de Jeffrey Epstein font surface

De nouvelles images rendues publiques montrent l’aménagement intérieur de l’appartement parisien de Jeffrey Epstein, situé avenue Foch, et révèlent des pièces jusque-là inconnues du grand public.

Les clichés publiés par Le Parisien présentent un logement de 18 pièces, parmi lesquelles une salle de massage aux murs rouges et à l’éclairage particulier, espace que les magistrats parisiens soupçonnent d’avoir été utilisé pour la commission d’infractions sexuelles.

Parmi les photos diffusées figurent un fauteuil de massage, des accessoires sexuels et des murs ornés de photographies de femmes nues, dont une image montrant Epstein allongé aux côtés de deux femmes seins nus.

Enquêtes et suites judiciaires

Le dossier comprend également des images saisies par la police lors d’une enquête de 2019 portant sur des viols présumés dans cet appartement, enquête visant notamment Jean‑Luc Brunel, agent de mannequins français et ami de longue date d’Epstein.

Jean‑Luc Brunel a été retrouvé mort dans sa cellule de prison à Paris alors qu’il attendait son procès pour le viol d’une mineure. Il faisait aussi l’objet d’une enquête pour trafic de mineurs, certains victimes étant âgées d’environ 12 ans, selon les éléments transmis par les autorités.

Les autorités ont indiqué que Brunel s’était donné la mort en se pendant avec des draps.

Après la publication par le ministère de la Justice de millions de documents relatifs à Epstein, les enquêteurs français ont ouvert, ce mois-ci, deux nouvelles procédures : l’une pour trafic d’êtres humains et l’autre portant sur des soupçons de délits financiers.

Des pièces provenant de l’enquête antérieure sur Brunel sont également en cours de réexamen, a précisé le parquet.

La procureure en chef de Paris, Laure Beccuau, a déclaré attendre de ces éléments qu’ils permettent d’obtenir une vue d’ensemble large et documentée de l’affaire.

La mise à disposition massive de dossiers par la Justice américaine a déjà entraîné, selon les informations publiées, l’arrestation de l’ancien duc d’York, le prince Andrew, le déclenchement d’une enquête française visant l’ancien ministre de la Culture Jack Lang, et la démission de plusieurs personnalités et dirigeants d’entreprise.

L’intérêt public pour le dossier s’est intensifié après la publication, en juillet dernier, d’une note conjointe du FBI et du ministère de la Justice concluant qu’Epstein s’était suicidé en prison et que, contrairement à certaines spéculations, il ne détenait pas de « liste de clients » composée d’hommes riches et puissants accusés d’avoir bénéficié d’un trafic de jeunes filles de 14 ans.

Jeffrey Epstein est décédé dans sa cellule de prison à Manhattan en août 2019 alors qu’il attendait son procès fédéral pour trafic sexuel.