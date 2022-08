De nationalité sénégalaise, le tiktoker Khaby Lame obtient la citoyenneté italienne

L’influenceur Khaby Lame, très connu sur TikTok avec plus de 150 millions d’abonnés, vient officiellement d’obtenir la citoyenneté italienne. Le jeune homme de 22 ans est né au Sénégal mais a passé la quasi-totalité de sa vie dans la ville de Chivasso, près de Turin.

Khaby Lame, le tiktoker le plus suivi au monde est devenu citoyen italien, ce mercredi 17 août, rapporte le média La Repubblica. « Je jure d’être fidèle à la République et d’observer la Constitution et les lois de l’État », a-t-il prêté serment devant le greffier de la commune de Chivasso où il a grandi.

Khaby Lame, qui est enregistré sous le nom de Khabane Serigne Lame à l’état civil, a par la suite déclaré dans une vidéo diffusée par la mairie : « Je suis très fier. Je me sentais célèbre même avant aujourd’hui parce que j’ai grandi ici. Cependant, je ressens une grande responsabilité pour le serment que j’ai prêté, ce ne sont pas des mots dans le vent ».

Il tiktoker Khaby Lame diventa cittadino italiano: "Orgoglioso"



La cerimonia presso il Comune di Chivasso pic.twitter.com/wvhwfXIQ5V — AGTW (@AGTW_it) August 17, 2022

Jusqu’à aujourd’hui, Khaby Lame était de nationalité sénégalaise. « J’ai grandi dans le HLM de via Togliatti, à Chivasso où nous étions heureux même si nous n’avions rien, je ne me suis pas encore habitué au succès », a-t-il encore déclaré à l’issue de la cérémonie.