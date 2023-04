De maçon à boxeur professionnel : le Ghanéen Freezy MacBones fait des vagues au Royaume-Uni

- Publicité-

Le boxeur ghanéen Seth Gyimah, connu sous le surnom de Freezy MacBones, fait la une des journaux britanniques suite à ses derniers exploits sur le ring.

Le boxeur de 33 ans n’a été impliqué que dans deux combats professionnels mais son nom est déjà sur les lèvres de nombreux fans de boxe au Royaume-Uni. Samedi dernier, MacBones a battu Darryl Sharp à la Copper Box Arena de Londres après une performance dominante. La puissance et les coups de poing du boxeur ont suscité l’intérêt de nombreux fans, ses vidéos devenant virales sur les réseaux sociaux.

Né à Bimma à Ashanti, « un endroit où il n’y avait pas de lumière, ni d’eau »

Son ascension vers la boxe professionnelle, cependant, a été une histoire de sang et de sueur et il lui a fallu plus d’une décennie pour atteindre ce stade. Né au Ghana, MacBones a grandi dans une ville appelée Bimma dans la région d’Ashanti, où il a travaillé comme maçon.

Le boxeur a publié sur ses comptes sociaux des photos de lui tenant une pelle et travaillant comme ouvrier sur un chantier de construction pendant son séjour au Ghana. Dans une récente interview, il a indiqué qu’il venait d’une pauvreté abjecte.

« J’ai travaillé si dur pour réaliser mes rêves et je n’abandonne jamais. Je n’ai jamais laissé personne me marcher dessus. Je me suis mis au travail pour dépasser mes limites. Je ne dors pas, je cours quatre heures, trois heures comme un fou », a-t-il déclaré après avoir battu Sharp.

« Les gens me voient, qu’est-ce que ce type fait ? Et maintenant, c’est la réponse pour ceux qui me posaient ces questions. Et je suis si fière de moi, de ma mère et de ma famille à la maison. Il y en a tous qui me regardent et je les ai rendus fiers parce que je viens de loin ».

🇬🇭Ghana has a new Light heavyweight sensation on our hands, his name is Seth Gyimah (@freezy_macbones) he turned pro & defeated Darly Sharp in @Queensberry debut last night



Freezy looks fit and Sharp! 🥊 pic.twitter.com/IH9ECuRcYk — Listowel Mensah (@Listo_Mens) April 16, 2023

« Un endroit où il n’y avait pas de lumière, il n’y avait pas d’eau, rien là-bas et maintenant je me vois avec l’une des plus grandes promotions au monde, Queensberry. Allez mon frère, il y a un Dieu. Quel que soit le résultat qui s’est passé là-bas, je m’en fiche. Je me vois comme un gagnant quoi qu’il arrive », a-t-il ajouté.

MacBones a déménagé au Royaume-Uni en 2012 et a gravi les échelons pour devenir boxeur. Selon lui, il occupait deux emplois, jour et nuit, lorsqu’il est arrivé au Royaume-Uni. Sa carrière de boxeur a été instable mais, à 33 ans, il a enfin percé et fait depuis des vagues dans tout le royaume britannique.

🫣 sorry but can’t keep this inside ..

thank you everyone for supporting and love .

Appreciate y’all .



Is freezy time #freezymacbones #freezybaby pic.twitter.com/vvwVWC5SLW — Freezy Macbones official (@freezy_macbones) April 16, 2023