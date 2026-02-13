De Jong (FC Barcelone) met en doute l’image diffusée après le match et évoque un ‘scandale’ si ce n’est pas une IA

Les joueurs du FC Barcelone sont repartis du Metropolitano en ayant en tête deux images : le 4-0 inscrit au tableau d’affichage et l’action du but annulé à Cubarsi en début de seconde période. Frenkie de Jong, en zone mixte, a dit ne pas comprendre ce qui s’était déroulé lors des sept minutes qui ont conduit à la faute de son coéquipier.

Les joueurs du FC Barcelone sont repartis du Metropolitano en ayant en tête deux images : le 4-0 inscrit au tableau d’affichage et l’action du but annulé à Cubarsi en début de seconde période. Frenkie de Jong, en zone mixte, a dit ne pas comprendre ce qui s’était déroulé lors des sept minutes qui ont conduit à la faute de son coéquipier.

Interrogé sur Sporty TV, le milieu néerlandais a expliqué qu’il n’avait pas encore vu la vidéo au moment de l’action et a estimé que l’arbitrage vidéo avait mis trop de temps. Il a ajouté que les officiels avaient évoqué un problème technique puis qu’il avait ensuite aperçu une image montrant, selon lui, l’absence de hors-jeu.

De Jong a également précisé qu’il n’était peut‑être pas conscient que la salle VOR avait retenu le contact de Lewandowski avant le tir de Cubarsi. Il a fait état d’images télévisées où l’on ne distingue pas le contact avec le ballon au moment du tir et d’un autre cliché montrant Fermin tirer tandis qu’un défenseur se trouve presque à un mètre de Robert. Il a enfin indiqué que les joueurs s’étaient précipités pour visionner cette image dans les vestiaires à la fin du match et a estimé que, si la photo qu’il avait vue était authentique et non manipulée, la situation serait grave.

La séquence visionnée dans les vestiaires

Le Néerlandais a aussi commenté la déroute 4-0 et la prestation collective, jugeant la première période très mauvaise, avec des pertes de balle dans des zones dangereuses et des transitions adverses bien exploitées. Il a dit que l’équipe aurait dû mieux faire.