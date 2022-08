De diamant au cailloux ? Coco Emilia révèle une énième trahison de Francis Mvemba

L’influenceuse camerounaise Coco Émilia a découvert un autre mensonge de son ex mari Francis Mvemba après la révélation de sa situation de sans profession faite par le tribunal à l’ouverture du procès de leur divorce en juin 2022.

Contrairement aux révélations de Francis Mvemba, la bague de fiançailles de Coco Emilia n’est pas en diamant mais en Cailloux. C’est la nouvelle surprise que le prétendu homme d’affaire et diamantaire a fait à Coco Emiia. Selon la presse locale, l’influenceuse se serait rendue chez un bijoutier pour une vérification. C’est ainsi qu’elle découvre qu’au même titre que son mariage qu’elle a financé elle même, sa bague de fiançailles est une anarque.

Du diamant au cailloux…

A en croire Coco Emilia, après vérification chez un bijoutier de luxe, il lui a été donné de constater que sa bague de fiançailles n’était pas en diamant mais en cailloux protégé par un plastique qui scintillait comme une belle bague en diamant.

Il y a quelques mois, au lendemain de l’annonce de leur divorce, Coco Emilia avait révélé sur Life TV n’avoir pas été remboursée par son ex Francis Mvemba pour avoir acheté, elle même, sa robe de mariée qui lui aurait coûté près de 200 millions de FCFA. La jeune maman a même avoué avoir été trompée et utilisée par son ex mari Francis Mvemba. Et comme si cela ne suffisait pas, elle vient de découvrir que sa bague est en cailloux.

Sans profession…

Lors de la première audience du divorce du Congolais Francis Mvemba et la Camerounaise Coco Emilia, jeudi 16 juin 2022, la cour a relevé que Mvemba a menti sur la nature réelle de sa profession.

« Les hostilités peuvent enfin commencer. Merci Seigneur », a écrit Coco Emilia sur SnapChat quand l’audience a démarré aux environs de 15h30 en présence des avocats des deux parties. « Sans profession répertoriée. Se disant négociant de diamant et or. Avez-vous entendu parler du Mandela effect ?», a-t-elle ajouté indiquant que son future ex-mari aurait menti sur sa véritable profession.