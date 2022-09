Davido et son ex Chioma s’affichent en amoureux, la vidéo qui confirme la réconciliation

Après leur séparation depuis février 2021, le chanteur nigérian Davido et son ex femme, Chioma semblent de nouveau ensemble. Le couple a été aperçu en amoureux il y a quelques jours lors d’une prestation au Nigeria.

Malgré leur enfant qui les unit pour toujours, Davido et Chioma se sont séparés en février 2021 pour une affaire d’infidélité. Comme annoncé par un proche du couple en août 2022,les deux tourtereaux sont de nouveau en couple.

Selon les informations, les deux amants ont été vus ensemble, bras dessus, bras dessous le 25 Septembre avant une prestation scénique de Baddest à Lagos. Pour rappel, l’assistant du chanteur, Gidiboy, l’avait confirmé en partageant une vidéo de Davido et Chioma dans une boutique. «Ils sont ensemble ❤️, pour toujours», a-t-il écrit.

Leur séparation remonte à février 2021. A l’époque, Davido et Chioma ont décidé de mettre fin à leur histoire d’amour après des brouilles d’infidélité.

Davido and Chioma at EKO HOTEL for his show two days ago. ❤️ pic.twitter.com/QTJoBtLyR6 — DavidoOnCam (@DavidoOnCam) September 25, 2022

Davido and Chioma are both lovebirds, They can’t help it 😂❤️❤️ pic.twitter.com/N0r5Lvxigh— Tio⚡️😈 (@Tiomoney1308) September 25, 2022