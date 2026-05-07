Davido annonce une pause musicale à durée indéterminée

Lors d’un livestream avec Davrel, Davido a révélé qu’il mettait sa carrière musicale entre parenthèses pour une période indéterminée. La star de l’Afrobeats affirme vouloir prendre du recul, tout en assurant que son influence reste intacte dans l’industrie musicale nigériane.

La star nigériane de l’Afrobeats Davido a annoncé qu’il comptait s’éloigner de la scène musicale pour une durée indéterminée. Lors d’un récent livestream avec Davrel, l’artiste, de son vrai nom David Adeleke, a expliqué à ses fans qu’aucune nouvelle sortie n’était prévue dans l’immédiat, affirmant être actuellement en « pause musicale ».

Le chanteur a également assuré qu’il n’avait pas besoin d’enchaîner les nouveautés pour conserver son influence dans l’industrie, estimant que son catalogue dominait encore largement les playlists des clubs. « Arrêtez de me demander quand je vais sortir de nouveaux morceaux. Je fais une pause musicale », a déclaré Davido. « Comme je l’ai déjà dit, si vous allez en boîte actuellement, une chanson sur deux est de moi. Donc oui, je prends du recul pour le moment. »

L’artiste nigérian a aussi réagi à l’essor du tournoi de boxe entre célébrités au Nigeria, qu’il considère comme une initiative positive pour le divertissement local. « Je suis vraiment impressionné par ce tournoi de boxe de célébrités. C’est une excellente initiative », a-t-il ajouté. Ces dernières semaines, la compétition a suscité un vif engouement sur les réseaux sociaux, notamment après la victoire de la streameuse Cater Efe face au chanteur controversé Portable, jusque-là tenant du titre. Après sa défaite, Portable avait publiquement accusé plusieurs acteurs de l’industrie musicale nigériane de l’avoir abandonné, affirmant ne pas bénéficier du soutien de ses pairs.





