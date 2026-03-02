Daphné Bürki a choisi les Batignolles pour ses filles Hedda et Suzanne

Ce 2 mars 2026, Daphné Bürki fête ses 46 ans. Animatrice reconnue passée par Canal+, France Télévisions et Europe 1, elle a choisi de s’installer durablement dans le quartier des Batignolles (XVIIe arrondissement de Paris), loin des feux de la rampe, pour offrir à ses filles Hedda et Suzanne un cadre de vie familier et protecteur. Sa trajectoire professionnelle récente, marquée par une implication artistique aux Jeux olympiques de Paris 2024 et une volonté de se consacrer à la comédie, s’articule depuis ce « petit Paris » qu’elle décrit comme un refuge urbain.

Ce 2 mars 2026, Daphné Bürki fête ses 46 ans. Animatrice reconnue passée par Canal+, France Télévisions et Europe 1, elle a choisi de s’installer durablement dans le quartier des Batignolles (XVIIe arrondissement de Paris), loin des feux de la rampe, pour offrir à ses filles Hedda et Suzanne un cadre de vie familier et protecteur. Sa trajectoire professionnelle récente, marquée par une implication artistique aux Jeux olympiques de Paris 2024 et une volonté de se consacrer à la comédie, s’articule depuis ce « petit Paris » qu’elle décrit comme un refuge urbain.

Daphné Bürki a grandi aux Batignolles jusqu’à l’âge de 15 ans et y est revenue à l’âge adulte. En 2017, elle indiquait y résider depuis trois ans, affirmant y retrouver des repères et une vie de quartier qu’elle apprécie pour la proximité entre habitants et commerçants. Ce retour aux sources répond avant tout à un choix familial et personnel.

Installée dans un immeuble bas, elle a aménagé un appartement lumineux pour ses deux filles : Hedda, née en 2007 de sa relation avec le chanteur Patrice Bürki, et Suzanne, née le 6 juillet 2013 de son histoire avec Sylvain Quimène, alias Gunther Love. Mère attentive, elle a traversé des étapes personnelles marquantes — dont l’annonce de sa séparation d’avec Sylvain Quimène en décembre 2020 — en veillant à préserver l’équilibre de ses enfants et leur intimité.

Publicité

Un retour là où tout a commencé

Le secteur des Batignolles s’organise autour d’un « village » composé de quatre rues et se distingue par des trottoirs étroits, des commerces de proximité et une vie de quartier active. Daphné Bürki évoque ce territoire comme un « petit Paris » où « tout le monde se connaît et se croise », une atmosphère qu’elle privilégie pour la bienveillance qu’elle offre à ses enfants.

Sur le plan architectural, le quartier présente des immeubles bas et des volumes intimes qui laissent entrer la lumière, contrastant avec les grands appartements haussmanniens d’autres arrondissements. Ces logements de taille modeste contribuent, selon elle, à créer un cadre domestique propice à la vie familiale.

Dans son quotidien, l’animatrice a ses adresses. Passionnée de littérature jeunesse — un héritage familial, sa mère étant dessinatrice textile — elle fréquente La Librairie des Enfants pour les lectures destinées à ses filles. Pour une pause-café, elle se rend au Café Dose, tandis que La Fabrique d’Effets, Mobil’home et Premiata Drogheria di Méglio figurent parmi ses repères pour les fleurs, le mobilier vintage et l’épicerie italienne du quartier.

Publicité

Sur le plan personnel et médiatique, Daphné Bürki a évoqué plusieurs événements publics : en 2019, elle a déclaré avoir été victime de harcèlement en ligne lors des révélations autour de la Ligue du LOL ; en 2023, elle a affirmé sa bisexualité dans la saison 2 de Drag Race France ; et le 23 juillet 2024 elle a fait part du deuil causé par la mort soudaine du photographe David Hache, survenue le 16 avril 2024. Parallèlement, elle a pris part à la direction artistique de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 et a exprimé son souhait de se tourner davantage vers le jeu, évoquant notamment « l’avènement des séries ».