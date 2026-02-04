Dany Boon annonce la série Johnny Biloute sur Netflix et Laeticia Hallyday réagit

Dany Boon a annoncé le 3 février qu’il allait réaliser sa première série pour Netflix, intitulée Johnny Biloute , une fiction située dans le Nord qui rendra hommage à Johnny Hallyday à travers des fans rassemblés au sein d’un club de bikers. Le tournage est prévu en avril, entre le Nord de la France et la Belgique.

Dany Boon a annoncé le 3 février qu’il allait réaliser sa première série pour Netflix, intitulée Johnny Biloute, une fiction située dans le Nord qui rendra hommage à Johnny Hallyday à travers des fans rassemblés au sein d’un club de bikers. Le tournage est prévu en avril, entre le Nord de la France et la Belgique.

L’annonce a été faite sur un parking, le comédien et réalisateur, âgé de 59 ans, prenant la parole en tenue de motard. Dans une intervention filmée relayée sur les réseaux, il a déclaré : « Bonjour à toutes et à tous ! C’est Dany. Je vous annonce que je vais tourner ma première série pour Netflix. Ça s’appelle Johnny Biloute ! Ça se passe dans le ch’Nord. C’est une histoire d’un club de bikers fan de Johnny. C’est une manière de lui rendre hommage à travers ses fans qui sont très nombreux dans le ch’Nord. Je suis ravi de retourner dans le ch’Nord pour faire une série pour Netflix. »

Le projet marque une nouvelle étape pour Dany Boon, dont certaines productions précédentes ont déjà été proposées en vidéo à la demande mais qui n’avait pas encore signé de création originale destinée à la plateforme américaine. Le scénario entend explorer la relation entre la figure de Johnny Hallyday et ses admirateurs du Nord, un territoire souvent cité pour son attachement au chanteur.

Depuis le décès de Johnny Hallyday en 2017, Laeticia Hallyday est régulièrement impliquée dans les projets artistiques liés à l’héritage du chanteur. Peu de temps après la publication de la vidéo de Dany Boon, elle a reposté cette intervention sur ses réseaux sociaux sans ajouter de commentaire.

Parallèlement, le biopic consacré à Johnny, confié au réalisateur Cédric Jimenez, traverse une évolution de casting : l’acteur Raphaël Quenard a annoncé qu’il renonçait à incarner Johnny. Dans un message publié sur Instagram, Quenard a expliqué : « C’est avec regret que je vous informe aujourd’hui que je n’incarnerai pas Johnny dans son biopic. Les exigences liées à la production du film Mystik, que je coréalise, ainsi que la promotion du Rêve américain qui sort le 18 février, ne me permettent pas, dans les délais impartis, de me consacrer pleinement à la préparation qu’exige un tel rôle. »

La décision de Raphaël Quenard intervient après qu’il avait reçu le soutien public de Laeticia Hallyday, qui l’avait salué comme un candidat sérieux pour le rôle. Le départ du comédien modifie le calendrier du biopic mais les équipes de production n’ont pas communiqué de date différente pour le lancement des prises de vues de ce projet.

