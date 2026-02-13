Danse avec les stars : les téléspectateurs se demandent si Fauve Hautot est enceinte

Fauve Hautot a déclenché une vague de suppositions sur les réseaux sociaux lors du prime de « Danse avec les stars » diffusé vendredi 13 février : plusieurs téléspectateurs ont estimé avoir aperçu ce qu’ils qualifient de « baby bump », sans qu’aucune confirmation officielle n’ait été apportée par la danseuse ou la production.

Apparue dans une tenue entièrement blanche pour la soirée dédiée aux histoires personnelles, la jurée de l’émission a dansé aux côtés de Mel Charlot, Chris Marques et Jean-Marc Généreux. Dès la diffusion, des centaines d’utilisateurs de X (anciennement Twitter) ont commenté l’apparence de la danseuse et posé la même question : « Fauve est-elle enceinte ? » Plusieurs messages postés sur la plateforme affirmaient catégoriquement qu’elle semblait attendre un enfant.

Parmi les publications relayées, on trouvait des formulations telles que « Elle est enceinte Fauve ? » ou « Fauve est tellement, mais tellement enceinte », tandis qu’un internaute appelait à la prudence en nuançant : « Si jamais elle n’est pas enceinte et qu’elle est juste ballonnée, c’est pas bien les gars, on va se faire gronder ». La danseuse, qui fête ses 40 ans dans quelques jours, n’a, au moment de la publication de cet article, ni confirmé ni démenti ces rumeurs.

Fauve Hautot reste très discrète

Professionnelle reconnue de l’émission, Fauve Hautot a remporté « Danse avec les stars » à quatre reprises, aux côtés d’Emmanuel Moire, Tayc, Billy Crawford et Sami El Gueddari. Mediatisée depuis une quinzaine d’années, elle a adopté une ligne de discrétion sur sa vie privée : elle ne s’est pas affichée publiquement avec un compagnon et n’a pas évoqué de relation amoureuse dans ses interviews.

L’émission a déjà été le cadre de rencontres et d’événements familiaux pour d’autres participants : Grégoire et Alizée Lyonnet, rencontrés lors de la saison 4, se sont mariés et sont parents d’une petite Maggy, aujourd’hui âgée de six ans. En novembre 2024, Denitsa Ikonomova a également annoncé la naissance d’une fille née de sa relation avec le danseur et ex-juré François Alu.

Pour l’heure, aucune déclaration officielle n’a été faite par Fauve Hautot au sujet des commentaires relatifs à son apparence lors du prime de vendredi 13 février. Fauve Hautot n’a pas commenté ces rumeurs et n’a fait aucune annonce officielle concernant une éventuelle grossesse.