Danse avec les stars: « J’ai rapporté 330 millions », affirme Stéphane Bern

Danse avec les stars fait son retour sur TF1 ce vendredi 13 février 2026 après avoir été déprogrammé en raison de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver 2026. Parmi les célébrités annoncées, l’animateur de France Télévisions Stéphane Bern rejoint la saison et a raconté comment il a informé sa direction de sa participation, évoquant des réactions surprises et en affirmant qu’il n’est lié par aucun contrat d’exclusivité.

Interrogé par Télé‑Loisirs, Stéphane Bern a expliqué qu’il avait simplement averti France Télévisions de son engagement. Selon ses propos, « Ils ont été un peu étonnés et ça a rué dans les brancards, mais je n’ai pas de contrat d’exclusivité. » Il a en outre souligné un sondage récent le plaçant comme la deuxième personnalité incarnant le plus le service public, derrière Laurent Delahousse, et estimé que « m’avoir sur TF1 est beaucoup plus favorable à France Télévisions que l’inverse… ».

Avant de monter sur la piste, l’animateur a développé sur France 5, dans l’émission C à Vous, ses motivations à participer à l’émission. Il a affirmé vouloir se lancer des défis personnels et sortir de l’image institutionnelle qui lui est attachée : « C’est la dernière ligne droite où je peux encore faire des choses (…) Se mettre des défis impossibles (…) Ne pas être là où on vous attend », en rappelant qu’il a 62 ans et se considérant comme « le doyen » du casting.

Stéphane Bern pose des limites et répond aux critiques

Sur le plateau de C à Vous, Stéphane Bern a précisé avoir posé des conditions physiques à sa participation. « Je ne fais pas de porté, j’ai prévenu. Je leur ai dit : ‘Pas de porté’. Je peux avoir mal au dos. » Malgré cette restriction, il a assuré vouloir fournir tous ses efforts : « Je donne tout, je le fais avec beaucoup d’humilité et de sincérité. J’ai envie de m’amuser, de me prouver à moi‑même que, peut‑être que le vieux, il en est capable. »

Dans une interview accordée à Paris Match, il a également rappelé son attachement au service public et relativisé son passage sur TF1. « Ce n’est pas parce que je vais danser sur TF1 que je déménage. » Il a interrogé la possibilité, selon lui incertaine, de présenter des émissions d’histoire et de patrimoine en première partie de soirée sur une chaîne privée.

Stéphane Bern a par ailleurs répondu aux critiques et aux insultes reçues sur les réseaux sociaux. Il a déclaré : « Ces gens qui m’insultent sur les réseaux sociaux derrière un pseudo, que font-ils pour leur pays ? » Il a rappelé des actions menées en matière de patrimoine et de sauvegarde des sites, en assurant avoir « rapporté à l’État 330 millions d’euros, j’ai sauvé 1057 sites » et demandé qu’on lui dise merci de temps en temps.