Dans un contexte de tensions sino-américaines, Pékin lance son troisième porte-avions

Ce vendredi 17 juin, la Chine a officiellement lancé son troisième porte-avions, auquel elle a donné le nom de Fujian, celui de la province située en face de Taïwan. Une cérémonie de mise à l’eau qui survient dans un contexte de tensions sino-américaines autour de Taïwan.

Après le Liaoning et le Shandong, l’Armée populaire de libération continue de suivre la côte orientale chinoise pour nommer ses porte-aéronefs. La Chine a lancé vendredi « Fujian », son troisième porte-avions. S’il est encore loin d’être opérationnel, il permettra à terme de renforcer la capacité de dissuasion et de projection de Pékin.

Take a close look at China's third aircraft carrier #Fujian, which was launched in Shanghai on Friday. pic.twitter.com/1dlSzAd9Mv