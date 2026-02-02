Daniele Rugani prêté à la Fiorentina

Daniele Rugani, défenseur central de 31 ans, s’engage pour la Fiorentina sous la forme d’un prêt assorti d’une option de transfert définitif. Cette arrivée survient après une saison passée à la Juventus au cours de laquelle il a eu peu d’occasions de s’exprimer sur le terrain.

Daniele Rugani, défenseur central de 31 ans, s’engage pour la Fiorentina sous la forme d’un prêt assorti d’une option de transfert définitif. Cette arrivée survient après une saison passée à la Juventus au cours de laquelle il a eu peu d’occasions de s’exprimer sur le terrain.

Formé en Italie, Rugani a porté les couleurs de clubs tels qu’Empoli, la Juventus et Cagliari, avec des passages à l’étranger chez le Stade Rennais et l’Ajax Amsterdam lors de prêts. International avec l’équipe d’Italie, il compte à son palmarès cinq titres de champion d’Italie et deux Coupes nationales remportés au sein de la Juventus.

Le prêt prévoit une option d’achat évaluée aux alentours de 2 millions d’euros. La direction florentine mise sur son expérience pour renforcer une charnière parfois en quête de constance ; Rugani a déclaré être heureux de rejoindre le club toscan et déterminé à contribuer aux ambitions collectives.

Publicité

Un profil attendu pour stabiliser la défense

Doté d’une solide connaissance du championnat italien et d’un vécu en compétitions européennes, Rugani offre à la Fiorentina une alternative fiable au centre de la défense. Sa capacité à lire le jeu et son aisance dans le placement en font un atout pour sécuriser la ligne arrière, notamment lors des matches à forte intensité tactique.

Au-delà de son apport sur le terrain, sa présence devrait également profiter aux jeunes du groupe par son expérience accumulée au plus haut niveau. À court terme, l’entraîneur pourra compter sur un joueur adaptable, apte à occuper un rôle de remplaçant de valeur ou à titulariser selon les besoins et la forme du moment.