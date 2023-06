Dani Alves sort du silence, pour la 1ere fois depuis son incarcération

Cinq mois se sont écoulés depuis que Dani Alves (40 ans) a été placé en détention provisoire pour des accusations d’agression sexuelle présumée. Depuis sa cellule, le brésilien a donné sa première interview, réfutant a nouveau toute assertion de viol.

Dani Alves fait face à une accusation de viol de la part d’une jeune femme depuis janvier dernier. L’ancien joueur du FC Barcelone et du PSG est même détenu actuellement dans le complexe pénitentiaire de Brians (Barcelone), en attendant son procès. Et pour la première fois depuis son incarcération, l’ancien joueur du FC Barcelone, de la Juventus ou encore du PSG a donné une interview.

Depuis la prison de Brians 2, le Brésilien s’est entretenu avec La Vanguardia. Et il nie une nouvelle fois les accusations de viol dont il fait l’objet. «J’ai décidé de donner cette première interview depuis que je suis ici afin que les gens sachent ce que je pense« , commence Alves. « Ce jour-là, quand la femme avec qui j’ai des ennuis est sortie des toilettes derrière moi, je suis resté près de ma table. Je ne suis pas resté longtemps parce qu’il était tard. J’étais avec mon ami Bruno et d’autres personnes sont venues me voir avant de partir« , explique Alves, relayé par RMC Sport, avant de poursuivre:

« Quand j’ai quitté la discothèque par le couloir de sortie, j’ai vu par les images que je passais près de l’endroit où la femme pleurait. Je ne l’avais pas vue. Si je l’avais vue pleurer, je me serais arrêté pour lui demander ce qui se passait. Et à cet instant, si un responsable de la discothèque m’avait demandé d’attendre parce qu’une jeune femme prétendait que je l’avais agressé sexuellement, je ne serais pas rentré chez moi. La nuit même, je me suis présenté dans un commissariat pour clarifier ce qu’il s’était passé« .

Alves présente ses excuses publiques à sa femme

Dani Alves a également justifié ses changements de version successifs. Pour rappel, le brésilien avait d’abord prétendu ne pas connaître la plaignante, Alves avait finalement avoué avoir eu une réaction sexuelle qu’il qualifiait de « consentie ». « Si quelqu’un a déjà vraiment aimé, s’il a connu le véritable amour comme moi, il saura que pour garder cet amour, on fait n’importe quoi. Et j’ai menti. J’avais peur de perdre Joana (Sanz) et c’est pour ça que j’ai menti et changé. J’ai voulu témoigner à nouveau et dire la vérité. Tout ce que je vis est un cauchemar. J’espère qu’un jour ça finira.», s’est-il justifié.

Le brésilien a aussi profité de l’occasion pour présenter ses excuses publiques à sa femme: « La seule personne à qui je dois des excuses, c’est la femme que j’ai épousée il y a huit ans, avec laquelle je suis toujours marié et avec laquelle j’espère continuer à vivre toute ma vie. Je lui ai personnellement demandé pardon ici, en prison, mais je dois le faire publiquement, car l’histoire est publique, l’offense est publique et elle mérite ces excuses publiques« . Le procès de Dani Alves devrait avoir lieu entre octobre et novembre. L’ancienne légende du Barça risque six à douze ans d’incarcération.

