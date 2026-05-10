Dani Alves : « j’ai passé 14 mois en prison, mais Christ m’a rendu libre »

L’ancien latéral droit du FC Barcelone Dani Alves a pris la parole le samedi 2 mai devant plus de 35 000 personnes au stade Metropolitano de l’Atlético de Madrid lors de l’événement évangélique « The Change Madrid 2026 », décrit par ses organisateurs comme l’un des plus grands rassemblements chrétiens contemporains d’Europe. L’ex-international brésilien, 43 ans, s’est exprimé en tant que prédicateur, partageant un témoignage de conversion religieuse.

« J’ai passé quatorze mois en prison, mais dans la prison, le Christ m’a rendu libre », a déclaré Alves devant l’assemblée, selon des sources présentes rapportées par les médias espagnols Diez.hn et Tunota. « Je ne sais pas quelles prisons vous traversez, mais aujourd’hui le Christ brisera ces chaînes », a-t-il ajouté. « J’ai tout perdu, mais en perdant tout j’ai trouvé Jésus », a-t-il encore déclaré selon ces mêmes sources. La journée, qui combinait musique gospel, prières collectives et témoignages, s’est conclue par un message publié par les organisateurs sur leurs réseaux officiels.

La présence d’Alves à cet événement intervient dans un contexte judiciaire qui n’est pas clos. L’ancien footballeur avait été condamné en première instance, en février 2024, à quatre ans et demi de prison pour agression sexuelle sur une femme de 23 ans dans les toilettes d’un espace VIP de la discothèque Sutton de Barcelone, dans la nuit du 30 au 31 décembre 2022. Il avait passé quatorze mois en détention provisoire avant d’être libéré sous caution d’un million d’euros en mars 2024.

Le 28 mars 2025, le Tribunal supérieur de justice de Catalogne (TSJC) avait annulé cette condamnation à l’unanimité, estimant que le témoignage de la plaignante ne présentait pas un niveau de fiabilité suffisant pour fonder une condamnation et que la présomption d’innocence avait été méconnue.

Le parquet catalan a formalisé un pourvoi en cassation devant le Tribunal Suprême espagnol en mai 2025, au motif d’une évaluation jugée « irrationnelle » des preuves par le TSJC. L’avocate de la plaignante, Ester García, avait également annoncé son intention de former un recours, sous réserve que sa cliente soit en mesure de supporter le coût émotionnel d’une nouvelle procédure. Le Tribunal Suprême, dont la jurisprudence l’empêche d’imposer une condamnation directe sur un acquittement, peut néanmoins ordonner un nouveau jugement devant une formation différente. Aucune décision n’a été rendue à ce stade.

Une reconversion dans le milieu évangélique

Depuis sa libération, Alves s’est progressivement orienté vers la prédication évangélique, participant à plusieurs réunions religieuses en Espagne et au Portugal, notamment à Girona. La participation à « The Change Madrid 2026 » constitue son acte public le plus visible depuis sa sortie de détention provisoire. Sa présence était annoncée par les organisateurs de l’événement comme un « témoignage public » sur les raisons de sa conversion.

L’accès au stade Metropolitano lors de l’événement était libre sur inscription préalable via le site officiel de l’organisation.