Dango Ouattara deux fois décisif pour Brentford en Premier League

Dango Ouattara a encore pesé dans une rencontre de Premier League ce samedi 7 février : aligné d’entrée par Brentford, l’attaquant burkinabé a délivré une passe décisive en première période avant de clore le score en fin de match, offrant ainsi les trois points à son équipe.

Dango Ouattara a encore pesé dans une rencontre de Premier League ce samedi 7 février : aligné d’entrée par Brentford, l’attaquant burkinabé a délivré une passe décisive en première période avant de clore le score en fin de match, offrant ainsi les trois points à son équipe.

Le match, comptant pour la 25e journée, a basculé au fil des événements. Après l’ouverture du score de Botman à la 24e minute, Brentford est revenu au tableau grâce à une offrande de Ouattara, trouvant Vitaly Janelt treize minutes plus tard. À la faveur d’une nouvelle action, Igor Thiago a ensuite propulsé les visiteurs en tête juste avant la pause (45+2).

Newcastle n’a pas lâché et a recollé au score sur penalty par l’intermédiaire de Guimarães (73e). Mais c’est le Burkinabé qui a scellé la victoire des siens en inscrivant le troisième but à la 85e minute, permettant à Brentford de s’imposer 3-2 à l’extérieur.

Publicité

Un apport offensif déterminant

Avec cette performance, Ouattara porte son total à cinq réalisations et cinq passes décisives en 19 apparitions cette saison, un bilan qui illustre son importance croissante dans l’effectif de Brentford. Sa capacité à débloquer des situations et à conclure des gestes décisifs en fin de partie montre qu’il peut peser à la fois comme créateur et comme buteur.

Titulaire lors de ce déplacement, il a su répondre présent dans un contexte difficile, face à une formation de Newcastle longtemps maîtresse du jeu. Sa passe qui a permis le premier égaliser, puis son but en fin de rencontre, ont été déterminants pour renverser une rencontre tendue et offrir une précieuse victoire à son équipe.