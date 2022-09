Danemark 2 – 0 France : la réaction de Didier Deschamps

Juste après la défaite de l’équipe de France face au Danemark (0-2) ce dimanche soir, Didier Deschamps s’est exprimé au micro de TF1.

Ce dimanche soir, la France s’est fait battre par le Danemark (2-0) lors de la sixième et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des nations. Dolberg (34e) et Skov Olsen (39e) ont inscrit les deux buts de la rencontre. Malgré cette défaite, les Bleus profitent de la victoire de la Croatie contre l’Autriche (3-1) pour se maintenir en Ligue A. Après la rencontre, le sélectionneur Didier Deschamps a livré son analyse de la partie au micro de TF1.

« Un naufrage ? Je ne pense pas » a-t-il confié dans un premier temps, avant de poursuivre : « c’est simple, on a eu énormément d’occasions. Quand il n’y a pas les ingrédients, peu importe le système, au niveau des duels, on a été défaillants et on a commis des erreurs techniques sur les relances. C’est une équipe de France encore jeune qui n’a pas l’expérience du haut niveau pour la plupart, ce soir, c’est être en contact avec la réalité de ce qui va nous attendre dans deux mois. »

Le sélectionneur du Champion du Monde en titre n’est pas inquiet de la piètre performance des siens ce soir, alors que ses poulains ont disputé leur dernier match de préparation avant le début de la Coupe du monde, le 20 novembre prochain.

« Il ne faut pas s’inquiéter évidemment, le fait de récupérer tous les joueurs, ou la grande majorité, qui a un vécu international. Il y a un vivier important avec des jeunes de qualité qui doivent être encadrés, car eux non pas l’expérience internationale. Il y a aussi des grandes équipes qui peuvent perdre. Il ne faut pas se penser au-dessus des autres, mais va falloir qu’on se batte bien évidemment », a-t-il déclaré.