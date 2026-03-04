Ce mardi 3 mars, Cyril Hanouna a consacré un moment en direct de son émission « Tout beau tout neuf » sur W9 pour appeler sa fille Bianca et lui souhaiter un joyeux 15ᵉ anniversaire . L’animateur, qui anime également l’après-midi sur Fun Radio avec « Tout beau tout Fun », a profité de l’antenne pour partager cet échange familial avec les téléspectateurs, illustrant la porosité entre vie privée et plateau dans son actualité médiatique.

Ce mardi 3 mars, Cyril Hanouna a consacré un moment en direct de son émission « Tout beau tout neuf » sur W9 pour appeler sa fille Bianca et lui souhaiter un joyeux 15ᵉ anniversaire. L’animateur, qui anime également l’après-midi sur Fun Radio avec « Tout beau tout Fun », a profité de l’antenne pour partager cet échange familial avec les téléspectateurs, illustrant la porosité entre vie privée et plateau dans son actualité médiatique.

Animateur de 51 ans et présenté comme l’un des visages du groupe M6 depuis la rentrée, Cyril Hanouna a rejoint W9 à la suite de la fermeture de C8. Entouré de sa bande de chroniqueurs – parmi lesquels Valérie Bénaïm, Matthieu Delormeau et Gilles Verdez – il a animé un nouveau numéro de « TBT9 » en début de soirée, qui a été marqué par ce moment de tendresse familiale. Hanouna est père de deux enfants nés de son union avec son ex-femme Émilie : Bianca, née en 2011, et Lino, né en 2012.

Sur le plateau, l’animateur a demandé à ses chroniqueurs s’il devait appeler sa fille pour lui dire « Bon anniversaire ». Bianca a décroché et, en direct, a simplement lancé à son père « Je t’aime« . Hanouna a indiqué qu’il détenait son cadeau d’anniversaire sans en révéler la nature, et l’adolescente a répondu « J’ai hâte« .

Interrogation sur la vie privée et réaction en plateau

Peu après cet appel, Matthieu Delormeau a posé une question à Hanouna au sujet de la vie sentimentale de sa fille, en formulant un scénario hypothétique : « Ta fille, elle a 20 ans, elle est majeure, elle est très amoureuse, c’est son premier amour. Et elle est persuadée qu’il faut qu’elle le teste. Elle te dit : ‘Papa j’aimerais faire l’Île de la tentation’. Est-ce que oui ou non, tu l’autorises ? » Cette référence à « L’Île de la tentation » faisait allusion à l’idée de mettre à l’épreuve un couple, formule connue des téléréalités.

En réponse, Cyril Hanouna a expliqué sa position en insistant sur le suivi qu’il exercerait : « Quand elle va avoir un petit copain, il sera suivi toute la journée. Suivi physiquement, suivi moralement et psychologiquement avec des docteurs derrière. Donc je saurai exactement où il est, quand, qu’est-ce qu’il fait, et comment. Donc elle n’aura pas besoin de ‘tester’« , a-t-il déclaré, reprenant son rôle de père soucieux du bien-être de son enfant.

L’échange s’est déroulé dans le cadre du nouveau rendez-vous télévisuel de l’animateur sur W9, baptisé « Tout beau tout neuf » et parfois abrégé « TBT9 » par l’équipe. Hanouna poursuit par ailleurs une émission quotidienne sur Fun Radio, « Tout beau tout Fun », diffusée tous les après-midis, ce qui alimente sa visibilité médiatique sur le groupe M6.

