Cyril Hanouna évoqué pour un jet privé à 50 millions d’euros

Matthieu Delormeau a détaillé ses revenus et dépenses lors d’une séquence de l’émission TBT9, confirmant des cachets substantiels pour des prestations en boîte de nuit et admettant un salaire mensuel supérieur à 10 000 euros. Le chroniqueur a chiffré à 350 000 euros ce qu’il a perçu au total pour des bookings, expliqué les coûts liés à des cures et des consultations, et indiqué qu’il a momentanément quitté l’antenne suite au dépôt d’une plainte policière le concernant ; Cyril Hanouna a annoncé un retour prévu le jeudi 12 février.

Dans ses confidences, Delormeau a précisé les modalités de ses prestations : il a déclaré prendre 5 000 euros pour deux heures en boîte de nuit et parfois assurer deux clubs dans la même soirée. En extrapolant ces cachets, il a estimé avoir réalisé environ 70 prestations par an, ce qui, selon ses calculs, explique en grande partie le montant global de 350 000 euros évoqué.

Sur la question des salaires, l’ancien chroniqueur a répondu à une comparaison portant sur les 1% des salariés les mieux payés en France en affirmant que « Ici, on est tous dans les 1% ». Interpellé par Géraldine Maillet sur l’existence d’un salaire mensuel de 10 000 euros, il a finalement confirmé : « Oui, je gagne plus de 10 000 euros par mois », une révélation qui a déclenché des réactions des autres chroniqueurs, notamment Danielle Moreau et Cyril Hanouna.

Soins, dépenses personnelles et retrait temporaire de l’antenne

Matthieu Delormeau a aussi retracé une période financièrement difficile liée à des problèmes de santé et de dépendance. Il a expliqué : « Je n’ai pas travaillé pendant deux ans avec mes bêtises. Pour me soigner déjà, ça m’a coûté 170 000 euros », en précisant qu’il s’agissait de trois cures. Il a détaillé les frais de suivi psychologique, évoquant des consultations à 130 euros chacune et la fréquence de ses rendez‑vous, ainsi que des dépenses pour des achats de drogue qu’il a estimées jusqu’à 3 000 euros par mois.

Le chroniqueur a raconté qu’il disposait d’environ 150 000 euros sur son compte avant d’entamer cette période et qu’il a tout « vidé » en l’espace de deux ans. Ces aveux ont été livrés dans le cadre d’un échange diffusé sur W9, au sein de l’équipe de TBT9.

Sur le plan judiciaire et médiatique, la direction de l’émission a indiqué que Matthieu Delormeau n’est actuellement plus présent à l’antenne après le dépôt d’une plainte contre lui. Il a choisi de se retirer temporairement afin de pouvoir être accompagné par son avocat lors des démarches visant à donner sa version des faits, d’après les informations divulguées sur le plateau. Cyril Hanouna a précisé une date de retour, fixée au jeudi 12 février.

