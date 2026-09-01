Cyril Hanouna et Shana Loustau officialisent leur couple après un baiser diffusé sur TBT9

Cyril Hanouna et la chroniqueuse Shana Loustau ont officialisé leur relation ce mardi 1er septembre 2026, après la diffusion en direct d’un baiser échangé entre eux dans l’émission TBT9, sur la chaîne C8. La séquence, filmée cet été à Saint-Tropez, a été révélée par le chroniqueur Gilles Verdez, mettant fin à plusieurs mois de rumeurs sur la vie sentimentale de l’animateur.

Jusqu’alors, Cyril Hanouna avait toujours évoqué de simples marques d’affection amicales pour justifier sa proximité avec sa collègue. Les images diffusées mardi soir sur le plateau de TBT9 ont mis fin à ces dénégations.

Les vidéos utilisées par Gilles Verdez avaient été tournées le 27 juillet, lors de la soirée d’anniversaire de Shana Loustau organisée à Saint-Tropez. Le chanteur Gilbert Montagné et le DJ Yann Muller comptaient parmi les invités de cette soirée.

Interrogé en direct sur la nature de ses embrassades avec sa collègue, Cyril Hanouna a d’abord tenté d’éluder la question, avant que Gilles Verdez ne diffuse une dernière séquence montrant les deux animateurs s’embrassant sur la bouche.

Une soirée d’anniversaire très entourée à Saint-Tropez

Les premières images diffusées à l’antenne montraient l’ambiance de la soirée du 27 juillet : Gilbert Montagné interprétant plusieurs chansons devant les invités, épaulé par le DJ Yann Muller, et Cyril Hanouna dansant aux côtés de Shana Loustau.

Un échange en direct qui a fait tomber le masque

Relancé par Gilles Verdez sur la différence entre un baiser amical et un baiser amoureux, Cyril Hanouna a fini par admettre que sa collègue n’était « pas une amie » comme les autres, avant la diffusion de la vidéo du baiser. Chroniqueuse à la présence remarquée sur le plateau de TBT9, Shana Loustau travaille aux côtés de l’animateur dans l’émission quotidienne diffusée sur C8.