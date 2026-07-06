Cyril Hanouna fait de nouveau parler de lui après la fin de la saison de TBT9 et des images le montrant aux côtés de Shana Loustau dans un établissement du sud de la France. Au-delà de sa visibilité télévisuelle, l’animateur-producteur est également connu pour ses incursions musicales, parmi lesquelles le titre « Bogda Bogdanov » , un morceau devenu viral en 2015 et marqué par la participation inattendue de personnalités comme Marc Lavoine .

Ancien animateur de chaînes comme Comédie ! et M6, Cyril Hanouna s’est imposé comme une figure dominante du paysage audiovisuel français grâce à Touche pas à mon poste, lancé en 2010 et popularisé sur C8. Sa trajectoire l’a conduit à multiplier les formes d’expression : radio, cinéma, séries, doublage et clips, ainsi que des apparitions dans des films tels que La Vérité si je mens ! 3, Pattaya, La Vache, Tout simplement noir et, en 2026, Gourou de Yann Gozlan.

Sur le plan musical, Hanouna a régulièrement proposé des titres liés à son émission ou à des opérations spéciales : La Danse de l’épaule, Petit Baba Noël ou On va la pécho ! figurent parmi ces tentatives, souvent conçues dans un esprit de divertissement et d’autodérision.

« Bogda Bogdanov », le tube improbable de 2015

En 2015, Cyril Hanouna publie « Bogda Bogdanov », un morceau électro volontairement absurde produit par Tefa pour la compilation Touche Pas à Ma Musique. Le titre joue sur la notoriété des frères Bogdanov, Igor et Grichka, invités récurrents de TPMP, et s’appuie sur des paroles répétitives destinées au second degré : « Put your menton in the air », « Menton en haut, menton en bas » ou encore « Bogda Bogda Bogdanov ».

Le clip, révélé lors d’une émission spéciale, mise sur le casting décalé pour accentuer l’effet comique. Marc Lavoine y apparaît en DJ extravagant, Chris Marques rejoint la piste en mode show, et le personnage de Cartman figure aussi parmi les apparitions. La réalisation et la mise en scène cultivent la dérision, avec l’accord des frères Bogdanov qui acceptent de se prêter à la parodie.

La diffusion télévisée de la vidéo, relayée massivement sur les réseaux sociaux, transforme le morceau en curiosité estivale : téléchargements en hausse et passages devenus mèmes en attestent. À l’époque, Hanouna expliquait vouloir offrir à ses « fanzouzes » un tube d’été conçu pour faire rire.

La participation de Marc Lavoine surprend par son éloignement supposé du registre romantique qui lui est généralement associé. L’artiste a toutefois accepté de jouer le jeu avec autodérision, incarnant un DJ au sérieux volontairement excessif pour amplifier le comique du projet.

Le lien personnel entre Cyril Hanouna et les frères Bogdanov est également souligné dans la postérité du titre : après la disparition de Grichka Bogdanoff en 2021, Hanouna a publié un hommage dans lequel il déclarait être « vraiment très affecté. Il va beaucoup me manquer. »

Plus d’une décennie après sa sortie, « Bogda Bogdanov » continue d’être régulièrement rediffusé et partagé sur les réseaux sociaux, symbole d’une époque où TPMP multipliait les happenings et collaborations musicales improbables.