Cyril Féraud, producteur chevronné : combien lui rapporte sa boîte de production CyrilProd

Ce samedi 4 juillet 2026 , France 2 a donné le coup d’envoi d’une nouvelle saison emblématique de Fort Boyard . Pour la première fois, l’émission légendaire est présentée par Cyril Féraud , qui succède ainsi à Olivier Minne . Cette édition introduit un véritable renouveau du programme avec l’arrivée de nouvelles épreuves, le retour des candidats anonymes et un nouveau rôle pour le Maître du Fort, désormais incarné par l’animateur lui-même. Si cette prise de fonction est largement médiatisée, elle ne constitue pourtant qu’un aspect de l’activité professionnelle de Cyril Féraud, qui est également producteur via sa société CyrilProd , véritable moteur économique bien au-delà de sa notoriété télévisuelle.

CyrilProd ne date pas d’hier. Fondée en 2010, cette société de production audiovisuelle basée à Issy-les-Moulineaux est le fruit d’une ambition ancienne de Cyril Féraud, qui ne s’est jamais contenté d’être uniquement animateur. Dès ses débuts à la tête du jeu Slam, il envisageait déjà de créer et produire des contenus originaux, cultivant la double casquette d’animateur et de producteur. Avec le temps, cette société s’est inscrite durablement dans le paysage audiovisuel français en menant à bien plusieurs projets ambitieux et diversifiés.

Pour illustrer ce positionnement, en 2018, CyrilProd coproduit le documentaire Sardou, le film de sa vie diffusé sur France 3, retraçant la carrière du chanteur Michel Sardou. Plus récemment, la société a produit Paraboles, une série de programmes courts diffusée lors des Jeux paralympiques. Par ailleurs, elle participe également à la coproduction du Quiz des Champions, en collaboration avec Enibas Productions. À chaque étape, Cyril Féraud s’implique dans le processus créatif et la validation des contenus ― du casting jusqu’aux éléments techniques comme les jingles ―, témoignant d’un contrôle rigoureux sur ses productions.

CyrilProd, une société florissante dans le secteur audiovisuel

Fin 2025, CyrilProd a dépassé le statut d’activité parallèle pour devenir une entreprise rentable et structurante dans le domaine de la production audiovisuelle. Selon les données communiquées début 2026 par le média L’Essentiel Eco, la société affiche un chiffre d’affaires annuel de 1,45 million d’euros. Ce résultat s’accompagne d’un bénéfice net de plus de 500 000 euros, traduisant une marge bénéficiaire exceptionnelle avoisinant les 35 %, un taux particulièrement rare dans ce secteur.

La solidité financière de l’entreprise est également attestée par sa trésorerie positive, qui s’élève à environ 1,19 million d’euros, garantissant une capacité d’investissement et de développement stable. Cette performance est le fruit d’une politique de production sélective, favorisant des partenariats ciblés avec des spécialistes selon les besoins spécifiques de chaque projet. Ce modèle stratégique met en avant la qualité plutôt que la quantité des programmes.

Parmi les projets phares produits par CyrilProd figure Intuition, un jeu lancé en 2025 sur France 2. Ce programme est destiné à s’ancrer durablement dans la grille de la chaîne, renforçant ainsi la présence de la société dans la création de formats originaux français, un objectif cher à Cyril Féraud, qui souhaite moins dépendre des adaptations étrangères et développer l’innovation locale.

Une carrière d’animateur complétée par un solide profil d’entrepreneur

En parallèle de ses activités de producteur, Cyril Féraud continue d’être un visage incontournable de France Télévisions. Outre sa prise de fonction sur Fort Boyard, il anime plusieurs émissions à succès telles que 100 % Logique, The Floor et Tout le monde veut prendre sa place. Ces différents rendez-vous lui assurent des revenus mensuels estimés à plus de 40 000 euros, soit un peu moins de 500 000 euros annuels. Ces gains viennent s’ajouter aux bénéfices générés par sa société de production.

Dans les années passées, notamment lorsqu’il présentait Slam, sa rémunération s’élevait à environ 600 euros par émission, ce qui représentait déjà près de 12 000 euros par mois. L’accroissement du nombre d’émissions présentées et la croissance de CyrilProd ont considérablement augmenté son profil financier et professionnel. Mêlant sa passion pour la télévision à son sens des affaires, Cyril Féraud illustre ainsi la double dynamique d’un animateur devenu entrepreneur aguerri, capable de transformer son univers de prédilection en un véritable empire audiovisuel.