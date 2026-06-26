Cyril Féraud, nouveau maître de Fort Boyard, partagé entre fierté et un regret profond Cyril Féraud exprime son regret que son père ne voie pas sa première saison à la tête de Fort Boyard Cyril Féraud débute à Fort Boyard avec un regret lié à l’absence de son père Cyril Féraud, nouveau maître de Fort Boyard, partagé entre fierté et un regret profond

Cyril Féraud réalise un rêve d’enfance en devenant le nouvel animateur de « Fort Boyard » à partir du 4 juillet sur France 2. Il succède ainsi à Olivier Minne, figure emblématique du jeu d’aventure qui a marqué le programme pendant de nombreuses années. Cette passation de pouvoir très attendue ouvre un nouveau chapitre dans la carrière du présentateur, qui a grandi en admirateur passionné du célèbre fort situé sur l’île au large de la côte Atlantique. Pourtant, malgré cette joie immense, Cyril Féraud a exprimé lors d’une interview sur RTL une émotion mêlée de regret, liée à l’absence de son père, décédé avant qu’il ne prenne les rênes de l’émission mythique.

Depuis son enfance, « Fort Boyard » a toujours occupé une place particulière dans la vie de Cyril Féraud. Jouant dans le jardin, il s’amusait à inventer des épreuves et organiser des jeux inspirés du programme, ce qui témoigne d’une vocation précoce pour l’animation. Le lien familial a largement contribué à nourrir cet attachement :

Un père qui a tout vu… sauf ça

Michel, le père de Cyril Féraud, a été un spectateur attentif de cette passion naissante. L’animateur se souvient : « Il m’a vu toute mon enfance jouer dans le jardin à cacher des clés, à présenter des épreuves, à organiser des anniversaires où je jouais à Patrice Laffont à l’époque. » Cette immersion dans l’univers ludique du jeu télévisé a été soutenue au sein de la famille, Michel étant un premier témoin privilégié des rêves de son fils.

Cependant, ce n’est pas pour « Fort Boyard » que Michel aura pu applaudir Cyril à l’écran, mais pour une autre émission phare qu’il affectionnait également : « La Carte aux trésors ». L’animateur souligne avec émotion : « Il m’a vu présenter La carte aux trésors donc je suis content parce qu’il adorait cette émission aussi. » Le décès de Michel, survenu en 2019, est survenu avant que Cyril Féraud ne soit choisi pour succéder à Olivier Minne à la tête de « Fort Boyard », ce qui constitue pour l’animateur son plus grand regret personnel : « C’est mon grand regret. »

Ce regret profond témoigne de la place capitale qu’occupait la relation père-fils dans le parcours professionnel de Cyril Féraud, mais aussi du poids symbolique que représente « Fort Boyard » dans le paysage télévisuel français.

« Il n’a jamais été autant là que depuis qu’il n’est plus là »

Malgré la douleur de cette absence, l’animateur a développé une manière intime de perpétuer la mémoire de son père. Pour lui, Michel continue d’être présent, invisible mais bien réel dans ses pensées et ses choix quotidiens. Cyril Féraud explique ainsi : « On a tous un destin, je sais qu’il n’est pas étranger à ça. » Il précise cependant que cette présence n’a pas de dimension mystique, mais qu’elle est plus subtile et psychologique.

Cette connexion s’est particulièrement manifestée lors du premier jour de tournage de « Fort Boyard ». À bord du bateau qui le menait au fort, Cyril Féraud s’est adressé intérieurement à son père, conscient que cette étape symbolisait l’accomplissement d’un rêve longtemps imaginé : « Je me suis même adressé à lui au moment de la première émission, dans le bateau, quand j’arrivais sur le premier jour de tournage. J’arrivais sur le fort en me disant ‘ça y est, on y est’. »

Cette confidence illustre le rôle toujours très vivant que joue Michel dans la vie de son fils, même après son décès. Pour Cyril Féraud, son père demeure une sorte de « bonne étoile » qui veille discrètement sur ses pas, accompagnant la trajectoire de celui qui, gamin, surjouait déjà l’animateur dans son jardin, inconscient du chemin qui l’attendait.