Cyril Féraud : la chute impressionnante d’un candidat en visio

Cyril Féraud a réagi avec humour à la chute spectaculaire d’un jeune candidat, Adam, survenue lors d’un casting en visioconférence, une séquence rendue publique et diffusée dans l’émission de France 2 diffusée dimanche 1er mars, jour de la fête des grands‑mères.

Animateur phare du paysage télévisuel français, Cyril Féraud s’est fait connaître dès 2004 et a multiplié les rendez‑vous populaires, du programme jeunesse Art Attack à des émissions comme le Téléthon, Le Grand Slam, La Carte aux trésors ou encore les Victoires de la musique. Il incarne également le personnage de Cyril Gossbo dans Fort Boyard et présente le jeu quotidien Tout le monde veut prendre sa place sur France 2, un format suivi par des milliers de téléspectateurs.

Sur le plateau consacré à la fête des grands‑mères, un jeune candidat prénommé Adam est venu accompagné de sa grand‑mère. Les images diffusées montrent que, quelques jours plus tôt, son casting réalisé à distance ne s’était pas déroulé comme prévu et avait donné lieu à une chute filmée en visioconférence.

Cyril Féraud amusé par la chute d’Adam en plein casting

La séquence, partagée à l’antenne, a suscité des rires et de la bienveillance. Interrogé par l’animateur sur cette entrée en matière pour le moins mouvementée, Adam a décrit ce qui s’était passé avec simplicité : « En fait, je basculais un peu sur le tabouret et d’un coup, il a lâché. »

De son côté, Cyril Féraud a commenté l’extrait en le qualifiant d’impressionnant et en exprimant son plaisir de voir le candidat « en vrai » sur le plateau. « Je suis content de te voir en vrai parce que quand tu as passé ton casting, tu as eu une petite tuile. La chute est hyper impressionnante », a‑t‑il lancé, reprenant l’image pour en souligner le caractère inattendu.

Le recours à la visioconférence pour les castings s’est généralisé dans de nombreuses émissions ces dernières années, permettant aux équipes de présélectionner des participants à distance. Les images d’auditions réalisées via ce mode de recrutement peuvent parfois produire des séquences cocasses ou imprévues, comme l’a illustré cet incident.

Sur le plateau, l’échange entre l’animateur et le candidat s’est déroulé dans une atmosphère légère, la chute ayant provoqué des sourires au sein de l’équipe de l’émission. La diffusion de cet extrait a mis en lumière la part d’imprévu inhérente aux castings à distance et la manière dont les animateurs traitent ces moments avec humour et bienveillance.