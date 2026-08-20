Cyril Féraud face à un candidat nu en plateau et ses tatouages surprenants dévoilés

Cyril Féraud, l’animateur bien connu de France Télévisions, a vécu un moment inattendu et amusant lors de l’enregistrement de son émission Tout le monde veut prendre sa place. En effet, un candidat prénommé Dominique a surpris tout le monde en lui montrant un calendrier dans lequel il pose entièrement nu, dévoilant également ses nombreux tatouages, y compris des motifs très originaux situés sur ses fesses. Ce moment, relayé sur Instagram, a donné lieu à un échange à la fois humoristique et déconcertant qui a marqué les téléspectateurs.

Depuis ses débuts en 2009 sur le jeu Slam, Cyril Féraud s’est imposé comme une figure incontournable du paysage audiovisuel français, souvent apprécié pour son humour et sa proximité avec le public. Surnommé le « chouchou des mamies », il anime avec succès plusieurs programmes sur France Télévisions. C’est donc dans une ambiance légère qu’il a découvert cette facette insolite du candidat Dominique, contribuant à renouveler l’intérêt des téléspectateurs pour l’émission.

Sur le plateau de Tout le monde veut prendre sa place, l’échange a débuté lorsque Dominique a tendu à l’animateur un calendrier personnel. Cyril Féraud, curieux, a feuilleté cet objet avant de réagir avec surprise et amusement : « Oh la vache, vous êtes facteur et mannequin ! » Une définition rapidement corrigée par Dominique, qui préfère se désigner comme « modèle photo ». L’animateur a ensuite découvert les nombreuses images dénudées où le candidat posait avec assurance. La conversation s’est portée ensuite sur les tatouages couvrant le corps de Dominique, un univers artistique particulièrement développé et détaillé.

Cyril Féraud face aux tatouages surprenants de Dominique

Dominique a partagé avec enthousiasme son intérêt pour les tatouages et la culture pop, expliquant que ses bras étaient ornés de références variées. Mais la vraie surprise est venue des tatouages situés sur ses fesses, qui ont particulièrement attiré l’attention de Cyril Féraud. Le candidat a révélé la présence de portraits d’humoristes français célèbres, ce qui a eu pour effet de dérouter puis d’amuser l’animateur.

« Il y a plein de références à la pop culture sur les bras et, pour vous dire, il y a deux humoristes sur mes fesses. Il y a Jarry sur une fesse et la tête de Gad Elmaleh sur l’autre », a confié Dominique. Ces révélations ont provoqué une véritable réaction de surprise chez Cyril Féraud, qui ne s’attendait pas à un tel « casting » personnel. Dominique a également détaillé la genèse de cette collection de tatouages étonnants, indiquant que tout avait commencé avec un dessin animé représentant l’humoriste François Damiens.

Le candidat a ajouté que Jean-Marie Bigard avait également rejoint le groupe d’humoristes immortalisés sur sa peau, « pour lui tenir compagnie », a-t-il précisé. Cette accumulation de portraits sur une zone peu commune a suscité un mélange d’étonnement et de divertissement chez l’animateur, qui a témoigné d’une rare spontanéité face à ces confidences décalées.

Farceur, Cyril Féraud n’a pas manqué de réagir avec humour à ces révélations. Après avoir appris que Jarry et Gad Elmaleh étaient devenus pour ainsi dire cohabitants sur le corps du candidat, il a lancé avec un sourire : « Je suis déçu, j’aurais voulu y être face à Jarry ! » Cette phrase, prononcée dans la légèreté, a déclenché l’hilarité sur le plateau, confirmant le ton détendu et convivial qui règne souvent sur cette émission de jeu.