Cyril Féraud évoque l’homme de sa vie et la perte de son père

Cyril Féraud, animateur emblématique de France Télévisions, a décidé de ralentir son rythme professionnel pour se consacrer davantage à sa vie familiale. Après avoir animé plusieurs émissions phares, il a récemment annoncé qu’il mettait fin à sa participation à des programmes comme La Carte au trésor et Duel en famille. Ce choix intervient alors que le père de Tim, son fils né il y a deux ans, souhaite retrouver du temps pour vivre pleinement son rôle de parent et se recentrer sur lui-même.

Lors de son passage dans l’émission Quelle époque !, Cyril Féraud a expliqué avoir ressenti un besoin profond de souffler. « Ça a été une discussion collégiale. Je me suis retrouvé à un moment où, physiquement et dans ma tête, j’avais besoin de souffler et juste de reprendre du temps pour vivre », a-t-il confié. L’animateur a insisté sur l’importance de préserver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, en particulier depuis qu’il est devenu père. « Je n’ai pas voulu passer à côté de ça. C’était important de me dire : ‘Il faut que je retrouve du temps’ et c’est important de ne pas s’oublier », a-t-il ajouté.

Ce recul dans son emploi du temps télévisuel s’accompagne d’une réorganisation de ses projets sur France Télévisions. Cyril Féraud laisse ainsi la place à d’autres animateurs pour prendre la relève sur ces émissions qu’il a pourtant portées avec succès depuis plusieurs saisons. Cette décision traduit une volonté de se recentrer, loin du stress des tournages et de la pression médiatique.

Un rêve d’enfant et un parcours marqué par la disparition de son père

Au-delà de son actualité récente, l’animateur a évoqué avec émotion son parcours dans le monde de la télévision, souvent nourri par un rêve d’enfance. L’an dernier, il a succédé à Olivier Minne à la présentation de Fort Boyard, un moment clef de sa carrière. La célèbre émission qui l’a bercé dès l’âge de 4 ans a été pour lui une source d’inspiration majeure. Comme il l’a confié à l’AFP, « mon histoire avec Fort Boyard, c’est une histoire de film : l’émission a commencé quand j’avais 4 ans et c’est elle qui m’a donné envie de faire de la télévision (…) c’est le rêve d’un petit garçon qui se réalise ».

Cependant, cette étape importante fut aussi teintée d’un regret personnel. Sur RTL, dans l’émission On refait la télé, Cyril Féraud a partagé sa douleur de ne pas avoir pu partager ce succès avec son père disparu. « Sincèrement, c’est mon seul regret, en fait. C’est que mon père ne m’ait pas vu présenter Fort Boyard », a-t-il raconté. Il se souvient que son père l’avait vu dans son enfance s’amuser à organiser des jeux, à cacher des clés et à présenter des épreuves, comme un véritable petit animateur en herbe.

Malgré cette absence lors de la transmission du flambeau à Fort Boyard, son père avait pu découvrir son succès avec La Carte au trésor, émission qu’il affectionnait particulièrement. Cyril Féraud confie que son père est toujours très présent dans sa vie, même après son décès, ce qui souligne la force du lien familial dans sa vie personnelle et professionnelle. Ces confidences donnent une dimension intime à son parcours d’animateur, mêlant souvenirs d’enfance, destinée et vie familiale.