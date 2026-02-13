Cyril Féraud et Léa Salamé : la fin d’une belle histoire

Les Victoires de la Musique voient un changement de plateau pour leur 41e édition : après deux ans de complicité à l’animation, Léa Salamé ne co-présentera pas la cérémonie aux côtés de Cyril Féraud, remplacée par Hélena Noguerra, annonce officialisée par le principal intéressé sur son compte Instagram avant la diffusion en direct sur France 2.

Depuis deux éditions, le tandem formé par Cyril Féraud et Léa Salamé était devenu l’un des visages de la cérémonie, salué pour l’équilibre entre la verve et la spontanéité du présentateur et la rigueur journalistique de la journaliste. Leur collaboration avait rythmé les remises de prix et les numéros musicaux, offrant au public une alternance de moments festifs et d’interventions plus posées.

La nouvelle composition du binôme a été confirmée par une publication de Cyril Féraud sur Instagram, où il a partagé une photo aux côtés d’Hélena Noguerra en précisant qu’il animerait la 41e cérémonie des Victoires de la Musique en direct sur France 2 avec elle. Dans sa légende, il écrit notamment : « CE SOIR en direct sur France 2 – 41e Cérémonie des Victoires de la Musique. Après 2 ans avec ma chère Léa Salamé, ❤️ j’aurai le plaisir d’être accompagné de la si talentueuse Helena Noguerra ! ».

Changement de présentation : motifs et calendrier

Le retrait de Léa Salamé de la présentation des Victoires est présenté comme lié à un agenda professionnel chargé. Depuis la rentrée, la journaliste occupe une place importante sur France 2, assurant la présentation du journal télévisé et animant l’émission hebdomadaire « Quelle Époque ! ». Ces responsabilités multiplient les rendez-vous à forte exposition et accaparent une part significative de son temps de préparation.

Sur le plan éditorial, la présence d’un présentateur issu du divertissement et d’une journaliste issue des grands formats d’information avait donné à la cérémonie une tonalité hybride. Le remplacement de Mme Salamé par Hélena Noguerra marque donc une nouvelle configuration pour la soirée, sans que les modalités de cette évolution n’aient été détaillées par la direction de France 2 ou les organisateurs des Victoires de la Musique dans les messages rendus publics par les animateurs.

Cyril Féraud, animateur déjà familier des grandes soirées télévisuelles, a été le visage principal de l’événement lors de ces dernières éditions et continue d’assumer ce rôle pour l’édition en cours. Hélena Noguerra, dont la venue a été qualifiée de « talentueuse » par M. Féraud, rejoint ainsi la présentation de la cérémonie, selon l’annonce publiée sur le réseau social.