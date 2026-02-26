Cyril Féraud creuse son sillon

Jean-Luc Reichmann retrouve ce soir les téléspectateurs de TF1 dans la série Léo Mattéï, où il interprète le commandant de la brigade des mineurs de Paris. Connu autant pour son travail d’acteur que pour sa longue carrière d’animateur, il occupe depuis plus de quinze ans la case de midi avec le jeu Les 12 coups de midi, diffusé juste avant le journal de 13 heures.

Avant cette longévité sur le créneau de midi, Jean-Luc Reichmann présentait au début des années 2000 l’émission Attention à la marche ! sur la même chaîne. Présent tous les midis sur TF1, il a construit une marque identitaire autour de ses rendez‑vous quotidiens et d’une présence médiatique à la fois sur le petit écran et dans des fictions télévisées.

La place qu’il occupe sur la tranche du déjeuner est cependant disputée : la concurrence entre chaînes pour capter l’audience de midi reste vive, notamment avec le programme Tout le monde veut prendre sa place diffusé sur France 2, qui vient concurrencer Les 12 coups de midi.

Un créneau disputé : arrivée de Cyril Féraud et réactions

Sur France 2, Tout le monde veut prendre sa place a connu plusieurs animateurs ces dernières années. Nagui a tenu le poste de 2006 à 2021, suivi de Laurence Boccolini jusqu’en 2023, puis de Jarry pendant une année, qui a quitté l’émission pour des raisons d’emploi du temps familial. Depuis 2024, Cyril Féraud a pris la relève.

Cyril Féraud, présenté comme l’un des plus jeunes animateurs du paysage audiovisuel français, s’est fait connaître par la présentation de Slam et apparaît aussi à l’écran lors de la saison estivale de La Carte aux trésors. Des médias évoquent par ailleurs son nom pour d’autres rendez‑vous phare de la télévision, comme Fort Boyard. En 2024, il a abandonné Slam pour prendre les commandes de Tout le monde veut prendre sa place à la mi‑journée.

Interrogé par Le Parisien sur l’arrivée de Cyril Féraud sur le créneau de midi, Jean‑Luc Reichmann a exprimé un jugement positif et respectueux : « Je suis très heureux pour Cyril, il creuse son sillon comme je l’ai fait. Il est présent depuis longtemps à la télé, travaille énormément, j’ai beaucoup de respect pour lui ». Cette déclaration souligne l’idée d’une filiation de carrière et d’une reconnaissance entre animateurs du service public et du privé.

Sur la question d’une éventuelle inquiétude face à cette concurrence, Reichmann a confié à Télé‑Loisirs que l’arrivée d’un rival ne le déstabilisait pas : « C’est très stimulant et motivant pour moi. Pour moi, la concurrence est un moteur ! J’accueille tout le monde avec plaisir ! Je suis dans mon couloir de nage depuis années, j’avance et je m’amuse ». Son propos met en avant l’aspect professionnel de la compétition entre émissions et son acceptation personnelle de cette dynamique.