Cynthia Fiangan: fuite d’une nouvelle s3xtape de la célèbre tiktokeuse

Après trois mois de prison pour diffusion de vidéo à caractère pornographique, la tiktokeuse camerounaise Cynthia Fiangan est au cœur d’un nouveau scandale obscène.

Cynthia Fiangan continue ses frasques sur les réseaux sociaux. La jeune tiktokeuse camerounaise a encore fait parler d’elle dans une nouvelle vidéo qui a fuité sur la toile. C’est le même scénario. Selon AFrique sur 7, une sextape appartenant à Cynthia Fiangan a fuité sur les réseaux sociaux. Dans ladite vidéo, on voit clairement l’influenceuse en train de se laver toute nue.

Selon plusieurs observateurs ce nouveau scandale qui fait grand bruit sur les réseaux sociaux est la preuve que Christelle Atangana Biloa alias Cynthia Fiangan ne va pas changer de comportement. Pourtant, elle a recouvré sa liberté après trois mois d’incarcération à la prison de Kondengui en 2022. Elle avait été placée sous mandat de dépôt pour des faits de prostitution et publication d’images obscènes.

Plusieurs paramètres, notamment, son jeune âge, son casier judiciaire, l’injonction de suivre une thérapie psychologique et psychopathologique dans une formation sanitaire de son choix et la reprise immédiate du chemin de l’école justifiaient sa libération. D’après la décision du juge, en cas de récidive, elle sera jugée conformément aux lois et règlements de la république du Cameroun.

Encore appelée chocolat de Mer, la tiktokeuse camerounaise Cynthia Fiangan s’est fait connaître sur les réseaux sociaux à cause des vidéos dans lesquelles elle s’affiche en pleins ébats s3xuels avec un homme très âgé.