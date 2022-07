Cynthia Fiangan : « boycottée », la célébrité de vidéos X reçoit le soutien de Maalhox (vidéo)

Depuis quelques temps, la toile camerounaise a découvert une certaine Cynthia Fiangan, qui est l’auteure de la diffusion de ses propres s£xtapes. Pendant que la jeune femme essuie les critiques des internautes, Christelle Atanganan bénéficie du soutien de l’un de ses frères, en la personne de l’artiste camerounais, Maalhox.

Après une année scolaire de durs labeurs, le monde éducatif peut souffler, pendant quelque 6O jours, avant de reprendre le chemin du travail. C’est ce moment qu’a choisi une jeune femme, du côté du Cameroun, pour faire la promotion de sa carrière virtuelle.

En effet, Christelle Atanganan, alias Cynthia Fiangan, puisque c’est d’elle qu’il est question, s’emploie, peu à peu, à assoir sa notoriété sur les réseaux sociaux. Pour s’y prendre, la starlette camerounaise réalise des vidéos explicites qu’elle publie, ensuite, sur Internet. Dès lors, le nom de la jeune célébrité est sur toutes les lèvres, au Cameroun, entre autres.

Elle s’inspire des soi-disant influenceuses …

Comme on pouvait s’y attendre, bon nombre d’internautes désavouent les sorties troublantes de Cynthia Fiangan, criant à la dépravation des mœurs et réclamant le boycott de ses vidéos. En face de ces derniers, l’apprentie actrice des vidéos p0rn0graphiques a, quand même, réussi à attirer la sympathie d’une frange de la population camerounaise. De ces soutiens de Cynthia, un nom sort du lot ; il s’agit de Maalhox, l’un des célèbres chanteurs du pays.

Selon l’artiste camerounais, si la jeune femme affiche sa détermination dans ce qu’elle fait, et n’hésite pas à s’en prendre à ses détracteurs, c’est parce qu’elle trouve son inspiration dans les soi-disant influenceuses. Celle qui se fait appeler Chocolat de Mer avoue admirer Coco Emilia, alias Biscuit de Mer.

À en juger par les critiques de Maalhox, quand on sait que le rappeur et Coco Emilia sont en froid, alors même qu’il y a un semblant de similitude entre Biscuit de Mer et Chocolat de Mer, il serait tentant de dire les allusions de l’auteur du titre « Ça Sort Comme Ça Sort » sont dirigées contre l’influenceuse camerounaise.