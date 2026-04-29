Cyclisme – Tour du Bénin 2026: Assal Nadji s’impose au sprint, l’Algérie en patron sur la 2e étape

Sur une étape animée entre N’Dali et Tchaourou, le Tour du Bénin a une nouvelle fois souri à l’Algérie. Assal Nadji s’est montré le plus rapide au sprint final, au terme d’une journée rythmée et disputée de bout en bout.

La 21e édition du Tour Cycliste International du Bénin a poursuivi son spectacle ce mercredi 29 avril avec une deuxième étape exigeante entre N’Dali et Tchaourou, via Bétérou. Sur un tracé long de près de 156 kilomètres, le peloton a offert une course intense, rythmée du premier au dernier kilomètre. Dès les premiers coups de pédale, la cadence s’est révélée particulièrement élevée, flirtant avec les 50 km/h de moyenne. Les offensives se sont multipliées, sans qu’aucune ne parvienne à s’installer durablement. Au premier sprint intermédiaire de Boko, l’Algérien Riahi Anes s’est montré le plus rapide, devançant le Letton Kristians Belohvosciks et l’Allemand Luca Harter.

La suite de l’étape a été marquée par une succession d’attaques et de regroupements. Un groupe de tête, mêlant notamment des coureurs venus d’Érythrée, de Belgique, du Maroc et de l’Île Maurice, a tenté de creuser l’écart, avant d’être repris. À une quarantaine de kilomètres de l’arrivée, le Belge Jonas De Schampheleire a lancé une offensive en solitaire, rapidement neutralisée par un peloton vigilant. Dans un final nerveux, le sprint massif était inévitable. Et à ce jeu, l’Algérien Assal Nadji s’est montré le plus puissant pour s’adjuger la victoire. Un succès qui confirme la domination algérienne sur cette étape et souligne le niveau relevé de cette édition 2026.





