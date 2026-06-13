Bénin Celtiis Ligue Pro: Sobemap FC sacré champion pour la première fois de son histoire

Sobemap FC a remporté pour la première fois de son histoire le championnat béninois de première division. Portés par une fin de saison solide sous la direction de Mathias Déguénon , les Portuaires décrochent le titre avant la dernière journée et s’ouvrent les portes d’une compétition interclubs africaine.

Le Sobemap FC a été sacré champion du Bénin de football de première division au terme de la saison 2025-2026, décrochant le titre avant la dernière journée du championnat. Le club, surnommé les Portuaires et rattaché à la Société béninoise des manutentions portuaires, totalise 67 points pour une différence de buts de +16, selon le classement de la compétition. C’est le premier titre national de son histoire.

Dirigée par l’entraîneur Mathias Déguénon, l’équipe avait pris la tête du classement dans la dernière ligne droite. À l’issue de la 32e journée, disputée les 6 et 7 juin, elle comptait 64 points après une victoire 2-1 sur Dadjè FC, et un succès supplémentaire lui suffisait pour s’assurer mathématiquement le sacre à une journée de la fin.

Le Sobemap FC devance Coton FC, son principal poursuivant dans la course au titre, ainsi que l’ASPAC. Le championnat de première division béninoise, dénommé Celtiis Ligue Pro pour des raisons de parrainage, se joue sur trente-quatre journées. À l’autre extrémité du classement, Dadjè FC a été relégué en deuxième division.

Ce sacre ouvre au Sobemap FC l’accès à une compétition interclubs africaine la saison prochaine. La dernière journée du championnat, sans incidence sur l’attribution du titre, reste à disputer.