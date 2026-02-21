Cyclisme: lancement du Tour du Rwanda du 22 février au 1er mars

La dix-huitième édition du Tour du Rwanda s’élancera sur huit jours de compétition, du 22 février au 1er mars. Cette nouvelle édition promet de prolonger la dynamique prise par la course ces dernières saisons.

Les coureurs prendront le départ depuis Rukomo pour couvrir les différentes étapes du parcours avant de rallier la capitale, Kigali, où se jouera l’arrivée finale. Le tracé, pensé pour tirer parti du relief rwandais, devrait offrir des étapes nerveuses et des arrivées disputées.

Kigali, qui avait accueilli les Championnats du monde sur route en septembre 2025, conserve depuis lors une image forte dans le monde du cyclisme et des infrastructures renforcées pour organiser des événements internationaux.

Au-delà de l’aspect sportif, l’événement sert de vitrine pour le pays : il attire des équipes étrangères, met en lumière des talents locaux et participe à la promotion touristique des régions traversées.

Un rendez-vous qui mêle compétition et rayonnement national

Le Tour du Rwanda a progressivement gagné en importance sur le calendrier africain et mondial, grâce notamment à des étapes exigeantes qui dévoilent la physionomie vallonnée du pays. Pour les athlètes, c’est une occasion de se mesurer sur des routes où les changements d’altitude influent fortement sur la course.

Pour les autorités et les organisateurs, la manifestation est aussi un moyen de capitaliser sur l’héritage des grands événements récents afin d’améliorer l’accueil des équipes et l’expérience des spectateurs. Les retombées en termes de visibilité internationale et d’afflux de visiteurs restent des enjeux majeurs pour les collectivités locales.

