Cuba : Trump évoque un projet pour l’île après l’Iran

Jeudi 5 mars, lors d’une réception organisée à la Maison Blanche, Donald Trump a laissé entendre qu’un dossier relatif à Cuba était à l’étude, évoquant cette perspective en lien avec l’offensive menée contre l’Iran.

Le président a précisé qu’il convenait d’abord de « régler » la situation en cours — allusion à l’intervention contre l’Iran — mais a ajouté qu’il pensait qu’il ne s’agissait que d’une question de temps avant qu’un retour vers Cuba ne devienne possible pour certaines personnes.

Ses paroles semblaient s’adresser à Marco Rubio, présenté dans le cercle présidentiel comme le chef de la diplomatie ; Trump a en outre souligné les racines cubaines de Rubio, rappelant qu’il est fils d’immigrés originaires de l’île.

Le chef de l’État a également salué l’action de Rubio sur les dossiers relatifs à Cuba, estimant que celui-ci avait accompli un « travail remarquable » dans ce domaine.

Conséquences et incertitudes

Formulées de manière assez vague, ces déclarations ouvrent la porte à l’idée d’initiatives futures envers Cuba une fois que l’administration jugeira la priorité donnée au conflit avec l’Iran réglée ; pour l’heure, aucun détail opérationnel ni calendrier précis n’a été fourni par la Maison Blanche.