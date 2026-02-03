Cuba : seuls des échanges de messages avec les États‑Unis, pas de dialogue formel

Le 2 février, dans un entretien accordé à l’AFP, Carlos Fernandez de Cossio, vice-ministre des Affaires étrangères de Cuba, a précisé la nature des relations actuelles entre La Havane et Washington. Selon lui, si des contacts ont bien eu lieu, ils ne correspondent pas à un dialogue institutionnel continu.

Le diplomate cubain a insisté sur le caractère limité de ces interactions : il n’y a pas, à son sens, de discussion formelle installée, mais plutôt des communications ponctuelles échangées entre les deux capitales. Il a ainsi distingué le simple flux d’informations de ce qui constituerait une négociation structurée.

Ces déclarations interviennent alors que, de l’autre côté, la Maison-Blanche a employé un vocabulaire différent. Le président Donald Trump avait affirmé la veille que les États-Unis avaient entamé un dialogue avec le gouvernement cubain et laissait entendre qu’un accord avec l’île communiste pourrait se dessiner.

Déclarations contradictoires entre La Havane et Washington