Cuba : seuls des échanges de messages avec les États‑Unis, pas de dialogue formel
Le 2 février, dans un entretien accordé à l’AFP, Carlos Fernandez de Cossio, vice-ministre des Affaires étrangères de Cuba, a précisé la nature des relations actuelles entre La Havane et Washington. Selon lui, si des contacts ont bien eu lieu, ils ne correspondent pas à un dialogue institutionnel continu.
Le diplomate cubain a insisté sur le caractère limité de ces interactions : il n’y a pas, à son sens, de discussion formelle installée, mais plutôt des communications ponctuelles échangées entre les deux capitales. Il a ainsi distingué le simple flux d’informations de ce qui constituerait une négociation structurée.
Ces déclarations interviennent alors que, de l’autre côté, la Maison-Blanche a employé un vocabulaire différent. Le président Donald Trump avait affirmé la veille que les États-Unis avaient entamé un dialogue avec le gouvernement cubain et laissait entendre qu’un accord avec l’île communiste pourrait se dessiner.
Déclarations contradictoires entre La Havane et Washington
Le contraste entre les versions est notable : mi-janvier, M. Trump avait évoqué l’existence de pourparlers en cours, une information que le président cubain Miguel Diaz-Canel avait démentie peu après. Les deux capitales présentent donc des lectures divergentes quant à l’avancée et au statut des contacts bilatéraux.