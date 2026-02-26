Cuba : Miguel Diaz-Canel promet une défense déterminée contre toute agression terroriste

Jeudi 26 février, le président cubain Miguel Díaz-Canel a averti que l’île riposterait avec fermeté à toute attaque qualifiée de terroriste portant atteinte à sa souveraineté. Son message intervient au lendemain d’un affrontement armé entre des occupants d’une vedette immatriculée en Floride et les patrouilles des gardes-côtes cubains.

Dans une publication sur le réseau X, le chef de l’État a insisté sur la détermination du gouvernement à protéger l’intégrité nationale contre ce qu’il a décrit comme des actes terroristes et des opérations de type mercenaire visant la stabilité du pays.

Les autorités cubaines ont dénoncé une tentative d’infiltration par la mer d’un groupe armé. Lors de l’interception des personnes à bord de la vedette, quatre individus ont trouvé la mort et six autres ont été blessés, précise le bilan diffusé mercredi.

Le bateau en cause portait une immatriculation américaine — enregistrée en Floride — ce qui a immédiatement suscité une réaction officielle et des mises en garde de La Havane sur la protection de ses eaux territoriales.

Détails de l’interception

Selon les éléments rendus publics, l’échange de tirs s’est produit au cours d’une opération des gardes-côtes dans les eaux cubaines, lorsque les forces locales ont tenté d’arrêter la vedette. Les circonstances exactes de l’affrontement et l’identité complète des personnes impliquées n’ont pas été intégralement précisées dans les communiqués initiaux.

Le président Díaz-Canel a utilisé ce fait pour réaffirmer la ligne dure de l’État cubain face à toute action qu’il assimile à une agression extérieure, soulignant la nécessité de préserver la souveraineté et l’ordre public sur le territoire maritime national.