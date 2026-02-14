Cuba : Incendie maîtrisé dans la raffinerie de pétrole de La Havane

Les autorités cubaines ont annoncé que le feu déclaré vendredi 13 février dans l’enceinte de la raffinerie de La Havane a été contenu. Selon le communiqué officiel, les pompiers et les équipes sur place ont réussi à limiter la progression du sinistre dans l’après-midi.

Le ministère de l’Énergie et des Mines a informé via X qu’un entrepôt de la raffinerie Ñico López avait été touché et qu’une enquête a été ouverte pour déterminer l’origine du sinistre. Les responsables précisent que l’incendie, qui avait projeté d’épaisses fumées noires, a rapidement perdu de son intensité.

Sur le site, les secours ont travaillé à stabiliser la zone pour éviter toute propagation et vérifier l’absence de nouveaux foyers. Aucune information supplémentaire sur d’éventuels dégâts supplémentaires ou victimes n’a été communiquée pour l’instant par les autorités.

Situation portuaire et cargaisons à proximité

L’élément notable du dossier est la proximité du sinistre avec une zone d’accostage où deux pétroliers étaient amarrés dans la baie abritant le port de La Havane. Cette localisation a poussé les services compétents à renforcer les mesures de sécurité autour des installations portuaires afin de prévenir tout risque pour les navires stationnés.

Par ailleurs, la veille de l’incendie, deux bâtiments de la marine mexicaine étaient entrés dans ce même port, transportant plus de 800 tonnes d’aide humanitaire. Les autorités n’ont pas indiqué que ces arrivées soient liées à l’incident, se contentant d’indiquer que l’enquête en cours visera à faire toute la lumière sur les circonstances exactes.