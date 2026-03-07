Cuba : Donald Trump affirme que l’île « vit ses derniers moments »

Samedi 7 mars, lors d’un sommet tenu en Floride aux côtés de dirigeants latino‑américains proches des États‑Unis, le président américain Donald Trump a tourné ses attaques vers La Havane, affirmant que le régime en place sur l’île ne tiendrait plus longtemps et annonçant un profond renversement à venir.

Devant ses homologues régionaux, il a assuré qu’il allait prendre des mesures à l’égard de Cuba, se présentant comme prêt à s’en saisir personnellement pour provoquer ce changement.

Le chef de la Maison‑Blanche a également laissé entendre qu’il y avait des pourparlers en cours pouvant mener à un accord, sans toutefois fournir de précisions sur le contenu, les interlocuteurs ou le calendrier de ces négociations.

Ces déclarations interviennent alors que, depuis plusieurs semaines, M. Trump multiplie les interventions publiques à tonalité dure contre l’île, intensifiant ainsi le niveau rhétorique de son administration sur ce dossier.

Enjeux et incertitudes

Les annonces faites en Floride posent plusieurs questions pour la diplomatie américaine et ses partenaires dans la région : quelle forme prendra l’action promise, quelles mesures concrètes seront mises en œuvre et comment réagiront les pays latino‑américains présents au sommet ?

À ce stade, l’absence de détails rend difficile d’évaluer l’impact immédiat sur la politique envers Cuba ; les observateurs devront attendre des précisions officielles pour mesurer l’ampleur et les conséquences de ces intentions.