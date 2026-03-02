Cuba : dix Panaméens arrêtés pour «propagande» contre le gouvernement

Le ministère de l’Intérieur de Cuba a fait savoir, lundi 2 mars 2026, que dix citoyens panaméens avaient été placés en garde à vue, suspectés d’avoir mené des opérations de propagande visant l’appareil d’État.

Dans un communiqué diffusé à la télévision nationale, l’autorité indique que ces personnes auraient été envoyées sur le territoire cubain pour fabriquer des pancartes contenant des messages jugés subversifs et contraires à l’ordre constitutionnel.

Selon le même texte officiel, les interpellations ont eu lieu samedi 28 février 2026 et les dix individus auraient admis les faits qui leur sont reprochés.

Cette annonce intervient après l’interception, mercredi 25 février 2026, d’une embarcation rapide en provenance des États-Unis dans les eaux territoriales cubaines. Lors de l’affrontement avec les gardes-côtes, quatre personnes à bord ont été tuées et six autres blessées à la suite d’un échange de tirs.

Éléments complémentaires

Le communiqué lu à la télévision ne fournit pas d’informations détaillées sur l’identité des détenus ni sur les suites judiciaires immédiatement prévues. Les autorités n’ont pas non plus précisé si un lien direct existait entre l’arrestation des ressortissants panaméens et l’incident maritime survenu quelques jours plus tôt.