Cuba : annulation de son prestigieux festival du cigare

Le 14 février, les autorités cubaines ont annoncé la mise en pause de la prochaine édition du festival dédié aux cigares, une décision prise au moment où l’île traverse une sévère crise d’approvisionnement en énergie. L’événement, habituellement source de recettes significatives pour l’État, ne se tiendra pas aux dates initialement prévues.

Dans un courrier adressé aux personnes inscrites, consulté par l’AFP, le comité organisateur a informé les participants de ce changement de calendrier. Les organisateurs n’ont pas précisé de nouvelle période pour reprogrammer la manifestation.

La rencontre était programmée du 24 au 27 février ; pour l’heure, aucune date de remplacement n’a été communiquée par les responsables. L’annulation temporaire intervient alors que le pays cherche à faire face aux coupures et aux difficultés liées à son réseau énergétique.

Enjeux financiers

L’événement inclut traditionnellement des ventes aux enchères très prisées, qui constituent une rentrée d’argent non négligeable pour les caisses publiques. À titre d’exemple, lors de l’édition 2025, les enchères portant sur des cigares rares et des caves de luxe avaient dégagé 16,4 millions d’euros. Les sommes issues de ces opérations sont, selon les autorités, destinées au financement du système de santé cubain.

La suspension de la manifestation pose donc des questions économiques, tant pour les organisateurs que pour les secteurs qui bénéficient habituellement de l’afflux de visiteurs et des recettes liées aux ventes de prestige.