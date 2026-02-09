Cuba : Air Canada suspend ses vols vers Cuba en raison d’une pénurie de carburant

Air Canada a annoncé le 9 février l’arrêt temporaire de ses rotations vers Cuba, invoquant un manque persistant de carburant sur l’île, conséquence d’un resserrement des approvisionnements attribué aux mesures prises par les États‑Unis. La compagnie a expliqué que la situation rendait impossibles les opérations normales vers les aéroports cubains.

Dans son communiqué, le transporteur précise qu’il organisera, dans les jours à venir, des vols aller sans passagers afin d’acheminer sur place des appareils capables de rapatrier environ 3 000 personnes actuellement bloquées à destination. Ces vols dits « à vide » auront pour seul objectif de ramener chez elles les clientèles concernées.

Au cours du week‑end précédent, les autorités cubaines ont informé les compagnies desservant l’île que l’approvisionnement en kérosène serait interrompu pendant un mois à compter de minuit lundi, une décision qui suspendra l’avitaillement des appareils pendant toute cette période.

Conséquences opérationnelles et défis logistiques

Cette interruption programmée du ravitaillement soulève d’importantes contraintes pour les opérateurs aériens et les voyageurs : annulations de vols, réacheminements et gestion des clients laissés sur place. Pour les compagnies, il s’agit de coordonner des rapatriements exceptionnels tout en respectant les exigences réglementaires et de sécurité liées aux vols effectuant des trajets sans passagers.

Du côté des passagers, la mesure implique des attentes prolongées, des changements d’itinéraires et une incertitude quant aux dates de retour. Les tour-opérateurs et agents de voyage devront adapter leurs plans et informer au mieux les personnes concernées.

Sur le plan plus large, une suspension prolongée de l’approvisionnement en carburant pourrait également peser sur l’activité économique liée au transport aérien et au tourisme de l’île, rendant la reprise des liaisons régulières dépendante d’une normalisation des approvisionnements.