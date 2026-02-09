Cuba : absence de kérosène pour les compagnies aériennes à partir de lundi minuit
Les autorités cubaines ont prévenu les compagnies aériennes desservant l’île qu’elles suspendraient l’approvisionnement en kérosène pendant un mois, a déclaré dimanche 8 février à l’AFP un cadre d’une compagnie européenne, qui a demandé à rester anonyme.
Selon la notification reçue par les transporteurs, la coupure de ravitaillement en carburant pour avions doit entrer en vigueur à 00h00, le 10 février, et concernera l’ensemble des opérateurs desservant Cuba.
Cette décision survient dans un contexte de grave pénurie énergétique à Cuba, aggravée depuis l’arrêt des livraisons de pétrole vénézuélien — un mouvement lié, selon La Havane, à la pression exercée par les États-Unis et aux menaces de sanctions commerciales visant les pays qui continueraient à fournir du pétrole au Venezuela.
Impacts attendus sur le trafic aérien
La mesure pourrait contraindre les compagnies à modifier leurs programmes de vol, à prévoir des escales techniques pour se ravitailler ou, dans certains cas, à annuler des rotations si aucun approvisionnement alternatif n’est trouvé. Les transporteurs et les autorités internationales seront attentifs aux modalités d’application de cette restriction et aux solutions logistiques qui seront mises en œuvre pour limiter les perturbations.