Cuba : absence de kérosène pour les compagnies aériennes à partir de lundi minuit

Les autorités cubaines ont prévenu les compagnies aériennes desservant l’île qu’elles suspendraient l’approvisionnement en kérosène pendant un mois, a déclaré dimanche 8 février à l’AFP un cadre d’une compagnie européenne, qui a demandé à rester anonyme.

Les autorités cubaines ont prévenu les compagnies aériennes desservant l’île qu’elles suspendraient l’approvisionnement en kérosène pendant un mois, a déclaré dimanche 8 février à l’AFP un cadre d’une compagnie européenne, qui a demandé à rester anonyme.

Selon la notification reçue par les transporteurs, la coupure de ravitaillement en carburant pour avions doit entrer en vigueur à 00h00, le 10 février, et concernera l’ensemble des opérateurs desservant Cuba.

Cette décision survient dans un contexte de grave pénurie énergétique à Cuba, aggravée depuis l’arrêt des livraisons de pétrole vénézuélien — un mouvement lié, selon La Havane, à la pression exercée par les États-Unis et aux menaces de sanctions commerciales visant les pays qui continueraient à fournir du pétrole au Venezuela.

Publicité

Impacts attendus sur le trafic aérien