Cuba : 0°C relevé à Matanzas, nouveau record national de température minimale

Aux premières heures du mardi 3 février, les thermomètres ont affiché une lecture exceptionnelle à Cuba : la province de Matanzas, située à l’ouest et limitrophe de la capitale, a enregistré 0°C. Cette valeur marque une première historique pour l’archipel, selon les services météorologiques nationaux.

La mesure a été relevée par la station d’Indio Hatuey, qui a enregistré le point de congélation sur le territoire cubain pour la première fois. L’institut météorologique du pays a souligné que cette observation constitue un nouveau record national de température minimale.

Un tel refroidissement est inhabituel pour une île aux climats généralement tropicaux, où les gelées sont extrêmement rares. Les autorités météorologiques suivent de près l’évolution de la situation et communiquent les données obtenues afin d’informer la population et les secteurs potentiellement concernés.

Communiqué officiel et contexte

Les informations ont été diffusées par l’Institut de météorologie (Insmet) via sa page Facebook, où il a précisé les chiffres relevés à Indio Hatuey. Le caractère inédit de la lecture — l’atteinte du point de congélation sur le sol cubain — a été mis en avant comme un fait notable.

Si cet épisode climatique surprend par son intensité relative, il s’inscrit dans une série d’observations suivies par les climatologues et les services locaux. Les données publiées par Insmet permettront d’établir des bilans plus détaillés et d’évaluer les éventuelles répercussions sur l’agriculture, les infrastructures et les populations exposées.