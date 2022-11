Croatie: Luka Modric réagit au nul face au Maroc

Le capitaine de la sélection croate, Luka Modric, a jugé le match contre le Maroc « extrêmement difficile », alors que les deux équipes se sont séparées sur un nul (0-0) ce mercredi en première journée du groupe F au Mondial 2022.

Vice-champion du monde, la Croatie a lâché ses premiers points au Mondial 2022. Face au Maroc ce mercredi en première journée du groupe F, les Vatreni n’ont fait mieux qu’un nul et vierge (0-0). Malgré ses quelques occasions franches dont celles de Kramaric et Vlasic, la sélection croate a fini le match sans le moindre but marqué. Une désillusion pour les hommes de Zlatko Dalić qui aurait même pu être battu.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Espagne - - Costa Rica Fifa Coupe du Monde Belgique - - Canada Fifa Coupe du Monde Suisse - - Cameroun Fifa Coupe du Monde Uruguay - - Corée du Sud Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Allemagne 1 2 Japon Fifa Coupe du Monde Maroc 0 0 Croatie Fifa Coupe du Monde France 4 1 Australie Fifa Coupe du Monde Mexique 0 0 Pologne

En zone mixte, Luka Modric a réagi à cette première sortie de son équipe dans ce tournoi. Et le capitaine de 37 ans a confié que cette rencontre a été extrêmement difficile pour ses coéquipiers. « C’était un match extrêmement difficile. Je crois qu’au fur et à mesure que le tournoi avancera, nous serons meilleurs et nous montrerons un tout autre visage« , a expliqué le meneur de jeu du Real Madrid

« Nous avons de grandes ambitions et nous ne sommes pas venus ici pour nous faire sortir au premier tour après ce que nous avons démontré en Russie« , a déclaré le Ballon d’Or 2018, élu homme du match de cette partie. La Croatie joue son prochain match face au Canada, dimanche. Peut-être que cette fois, le moteur croate, sans doute à diésel, serait déjà surchauffé.