Croatie : la réaction de Modric après le nul contre la France

Face à la presse ce lundi, après le nul de la Croatie contre la France (1-1) en Ligue des Nations, Luka Modric s’est montré satisfait du résultat.

Ce lundi, la Croatie recevait la France pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des Nations. Un match qui s’est soldé par un score de parité (1-1). Un résultat satisfaisant pour le capitaine des Vatreni, Luka Modric, qui s’est confié à la presse à l’issue du match.

« Heureusement on n’a pas perdu, on peut être satisfaits de notre performance. On a été récompensés avec le but en fin de rencontre. On doit continuer comme ça pour espérer récolter plus de points« , a réagi le milieu du Real Madrid. Toutefois, après deux matchs disputés dans cette nouvelle édition de la Ligue des Nations, la Croatie occupe la troisième place du groupe 1 de la Ligue A avec un seul point, derrière le Danemark (6 points) et l’Autriche (3 points).

Pour se relancer dans cette compétition, les hommes de Zlatko Dalić ont encore deux matchs à disputés dans ce mois de juin. En effet, les coéquipiers de Luka Modric se déplaceront sur la pelouse du leader, le Danemark, vendredi prochain, avant de retrouver à nouveau la France dans son antre le lundi suivant. Deux rencontres à remporter obligatoirement pour les Croates, s’ils veulent toujours viser la première place de leur groupe.