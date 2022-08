Critiquée pour sa performance, Marie-Josée Talou recadre sèchement un journaliste

Il y a deux jours, la sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Talou a battu le record d’Afrique 100 mètres en 10.72 au meeting de Monaco. Une polémique médiatique a suivi son sacre. Elle a même été critiquée par un journaliste télé. Mais elle ne s’est pas faite prier pour le remettre à sa place.

Après son brillant record au Meeting en salle de Düsseldorf en Allemagne, Marie-Josée Talou est encensée de part et d’autre. En effet la sprinteuse a terminé la course en 3e position (10,72s) derrière les Jamaïcaines Shelly-Ann Fraser-Pryce (10,62s) et Shericka Jackson (10,71s) ; une première dans l’histoire de l’Afrique dans la course de 100 mètres.

Cependant, bien que tous les commentaires vont dans le sens du record battu par la sprinteuse, un journaliste qui est connu pour n’avoir pas sa langue dans poche n’a hésité à lui lancer une pique. « Quand on l’attend, elle déçoit, et quand on ne l’attend pas, elle séduit magnifiquement » a lancé Roger Stéphane.

Marie-Josée Talou ne s’est pas faite prier pour lui répondre. « Quand on ne connaît pas un sport, on évite de faire des commentaires de ce genre, Monsieur Roger Stéphane. Documentez-vous mieux sur l’athlétisme et abstenez-vous. Merci » a répondu l’athlète en commentaire de la publication.