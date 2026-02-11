Cristina Cordula critique Chantal Goya: « Je compte sur toi pour changer ta coiffure »

Cristina Cordula a taclé la coiffure d’une candidate des Reines du shopping en la comparant indirectement à Chantal Goya , alors que la chanteuse fête ses 50 ans de carrière et poursuit une tournée dans de grandes salles depuis mai 2025. La remarque, formulée en plateau puis reprise en coulisses au moment de la coupe, a suscité des commentaires sur le look de la participante et sur la permanence d’un style capillaire souvent associé à l’icône de la chanson pour enfants.

Cristina Cordula a taclé la coiffure d’une candidate des Reines du shopping en la comparant indirectement à Chantal Goya, alors que la chanteuse fête ses 50 ans de carrière et poursuit une tournée dans de grandes salles depuis mai 2025. La remarque, formulée en plateau puis reprise en coulisses au moment de la coupe, a suscité des commentaires sur le look de la participante et sur la permanence d’un style capillaire souvent associé à l’icône de la chanson pour enfants.

Chantal Goya est présente sur la scène musicale depuis un demi-siècle. Ses chansons jeunesse, telles que Bécassine et Pandi Panda, restent emblématiques et figurent au répertoire de son spectacle anniversaire intitulé « 50 ans d’amour ! », donné dans plusieurs grandes salles françaises depuis mai 2025. L’artiste est également reconnue pour un univers scénique très coloré, foisonnant de personnages costumés et d’éléments féériques, ainsi que pour sa coupe de cheveux : un carré long assorti d’une frange droite, devenu une caractéristique visuelle identifiée par le public.

Cristina Cordula, ancienne animatrice de M6 et figure des émissions de relooking, s’est fait connaître pour son franc-parler. Sur Les Reines du shopping, format diffusé de 2013 à 2022, elle évaluait les candidates sur un thème donné, commentait leurs choix de tenue, maquillage et coiffure et prodiguait des conseils en direct. Le principe du programme met souvent la coiffure au cœur des transformations et des critiques, la présentatrice n’hésitant pas à dire ce qu’elle pense quand un résultat lui paraît inadapté.

Un épisode critique : la coupe qualifiée de « casque »

Dans un épisode récent, une candidate a été rapprochée physiquement de Chantal Goya en raison de sa coupe de cheveux. En salle d’interview, Cristina Cordula a déclaré : « Je compte sur toi pour changer ta coiffure », tandis qu’une autre participante a commenté : « Elle ressemble encore plus à Chantal Goya ». Après le passage chez le coiffeur, la réaction de l’animatrice a été incisive : « Oh là là, ça fait casque », a-t-elle lancé en découvrant le résultat.